На Украине заявили, что РФ уничтожила защиту от дронов за полмиллиарда долларов

Луценко: ВС РФ уничтожили на Украине защиту от дронов за 500 миллионов долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для защиты от беспилотников ВСУ потратили 500 млн долларов на сооружения, которые были уничтожены российскими ракетами. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.

«Вопрос: кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен — это 500 миллионов долларов?» — сказал Луценко. Об этом он сообщил в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе. Луценко подчеркнул, что такие меры можно было понять до начала специальной военной операции, когда не было известно о применении ракет. Однако, несмотря на боевые действия, Украина продолжала фокусироваться на обороне от беспилотников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для защиты от беспилотников ВСУ потратили 500 млн долларов на сооружения, которые были уничтожены российскими ракетами. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко. «Вопрос: кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен — это 500 миллионов долларов?» — сказал Луценко. Об этом он сообщил в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе. Луценко подчеркнул, что такие меры можно было понять до начала специальной военной операции, когда не было известно о применении ракет. Однако, несмотря на боевые действия, Украина продолжала фокусироваться на обороне от беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...