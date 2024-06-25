На Украине заявили, что РФ уничтожила защиту от дронов за полмиллиарда долларов

Луценко: ВС РФ уничтожили на Украине защиту от дронов за 500 миллионов долларов

25 июня 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для защиты от беспилотников ВСУ потратили 500 млн долларов на сооружения, которые были уничтожены российскими ракетами. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко. «Вопрос: кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен — это 500 миллионов долларов?» — сказал Луценко. Об этом он сообщил в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе. Луценко подчеркнул, что такие меры можно было понять до начала специальной военной операции, когда не было известно о применении ракет. Однако, несмотря на боевые действия, Украина продолжала фокусироваться на обороне от беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для защиты от беспилотников ВСУ потратили 500 млн долларов на сооружения, которые были уничтожены российскими ракетами. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко. «Вопрос: кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен — это 500 миллионов долларов?» — сказал Луценко. Об этом он сообщил в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе. Луценко подчеркнул, что такие меры можно было понять до начала специальной военной операции, когда не было известно о применении ракет. Однако, несмотря на боевые действия, Украина продолжала фокусироваться на обороне от беспилотников.