Для защиты от беспилотников ВСУ потратили 500 млн долларов на сооружения, которые были уничтожены российскими ракетами. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.
«Вопрос: кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен — это 500 миллионов долларов?» — сказал Луценко. Об этом он сообщил в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе. Луценко подчеркнул, что такие меры можно было понять до начала специальной военной операции, когда не было известно о применении ракет. Однако, несмотря на боевые действия, Украина продолжала фокусироваться на обороне от беспилотников.
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