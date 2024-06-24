В деревне Сарафаново Челябинской области в ночь с 16 на 17 июня ушла из дома и не вернулась 15-летняя Елена С. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.
«В деревне Сарафаново Чебаркульского района (Челябинская область) пропала 15-летняя Елена С. В ночь с 16 на 17 июня ушла из дома и не вернулась», — сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост девочки — 170 см, она худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Была одета в серую кофту, черную футболку, красные брюки и белые кроссовки.
В Челябинской области также разыскивают 15-летнюю Наилю Ф. из Курганской области. Девочка 24 июня ушла из дома на станции Веденское в Кетовском районе. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно, отмечают волонтеры челябинского поискового отряда «Легион-Спас».
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