24 июня 2024

В челябинской деревне больше недели не могут найти девочку-подростка. Фото

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Девочка пропала в ночь на 17 июня (архивное фото) Фото:

В деревне Сарафаново Челябинской области в ночь с 16 на 17 июня ушла из дома и не вернулась 15-летняя Елена С. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.

«В деревне Сарафаново Чебаркульского района (Челябинская область) пропала 15-летняя Елена С. В ночь с 16 на 17 июня ушла из дома и не вернулась», — сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост девочки — 170 см, она худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Была одета в серую кофту, черную футболку, красные брюки и белые кроссовки.

В Челябинской области также разыскивают 15-летнюю Наилю Ф. из Курганской области. Девочка 24 июня ушла из дома на станции Веденское в Кетовском районе. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно, отмечают волонтеры челябинского поискового отряда «Легион-Спас».

Девочка пропала в ночь на 17 июня
Девочка пропала в ночь на 17 июня

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В деревне Сарафаново Челябинской области в ночь с 16 на 17 июня ушла из дома и не вернулась 15-летняя Елена С. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «В деревне Сарафаново Чебаркульского района (Челябинская область) пропала 15-летняя Елена С. В ночь с 16 на 17 июня ушла из дома и не вернулась», — сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Рост девочки — 170 см, она худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Была одета в серую кофту, черную футболку, красные брюки и белые кроссовки. В Челябинской области также разыскивают 15-летнюю Наилю Ф. из Курганской области. Девочка 24 июня ушла из дома на станции Веденское в Кетовском районе. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно, отмечают волонтеры челябинского поискового отряда «Легион-Спас».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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