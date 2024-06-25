Громкий процесс в свердловском суде покажут в США и Европе

Суд над журналистом Гершковичем в Екатеринбурге осветят девять СМИ США и Европы

25 июня 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Суд над Гершковичем начнется 26 июня во Дворце правосудия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal В среду, 26 июня, в Свердловской области стартует процесс над американским журналистом Эваном Гершковичем, которого обвиняют в шпионаже. На суд кроме российской прессы съедутся представители СМИ из пяти западных стран. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «На процесс над Гершковичем аккредитовались девять иностранных СМИ. Это издания США, Германии, Франции, Великобритании и Швейцарии», — объяснил источник. Так, на суд прибудут журналисты двух американских изданий — агентства новостей «Ассошиэйтед пресс» (Associated Press) и филиала «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА» (Thomson Reuners, В). Во Франции процесс будут также освещать два СМИ: «Агентство Франс — Пресс» (France Press) и телекомпания «Франс — Телевизьон» (France Televisions). Германию представят две редакции: журнал «Шпигель» (Der Spiegel) и бюро «Первое телевидение ФРГ» (ARD). От Великобритании будут бюро «Бритиш Бродкастинг Корпорейшн (BBC News) и телеканал «Скай Ньюз» (Sky News), от Швейцарии — представительство Европейского Вещательного Союза (European Broadcasting Union). Эван Гершкович — журналист американской газеты The Wall Street Journal. Он был задержан ФСБ в Екатеринбурге в марте прошлого года. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, иностранец собирал данные о работе «Уралвагонзавода», что является государственной тайной. Американец был отправлен в московское СИЗО «Лефортово», но в июне 2024-го Генпрокуратура направила его дело на рассмотрение в Свердловский областной суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В среду, 26 июня, в Свердловской области стартует процесс над американским журналистом Эваном Гершковичем, которого обвиняют в шпионаже. На суд кроме российской прессы съедутся представители СМИ из пяти западных стран. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «На процесс над Гершковичем аккредитовались девять иностранных СМИ. Это издания США, Германии, Франции, Великобритании и Швейцарии», — объяснил источник. Так, на суд прибудут журналисты двух американских изданий — агентства новостей «Ассошиэйтед пресс» (Associated Press) и филиала «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА» (Thomson Reuners, В). Во Франции процесс будут также освещать два СМИ: «Агентство Франс — Пресс» (France Press) и телекомпания «Франс — Телевизьон» (France Televisions). Германию представят две редакции: журнал «Шпигель» (Der Spiegel) и бюро «Первое телевидение ФРГ» (ARD). От Великобритании будут бюро «Бритиш Бродкастинг Корпорейшн (BBC News) и телеканал «Скай Ньюз» (Sky News), от Швейцарии — представительство Европейского Вещательного Союза (European Broadcasting Union). Эван Гершкович — журналист американской газеты The Wall Street Journal. Он был задержан ФСБ в Екатеринбурге в марте прошлого года. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, иностранец собирал данные о работе «Уралвагонзавода», что является государственной тайной. Американец был отправлен в московское СИЗО «Лефортово», но в июне 2024-го Генпрокуратура направила его дело на рассмотрение в Свердловский областной суд.