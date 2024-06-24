Мэр Перми представил думе нового главу Индустриального района

Нового главу района представил мэр Эдуард Соснин
На заседании Пермской городской думы мэр Перми Эдуард Соснин представил депутатам Алексея Полудницына в качестве главы Индустриального района. Ранее чиновник работал в роли исполняющего обязанности, передает корреспондент URA.RU.
«Алексей Полудницын имеет высшее образование, общий стаж 28 лет 7 месяцев. Уже назначен и.о. главы Индустриального района Перми. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях», — сказал Соснин.
Алексей Полудницын ранее руководил следственным отделом СУ СК по Добрянскому округу Пермского края. Он возглавил Индустриальный район в феврале.
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