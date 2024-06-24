24 июня 2024

Мэр Перми представил думе нового главу Индустриального района

Алексей Полудницын официально возглавил Индустриальный район Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нового главу района представил мэр Эдуард Соснин
Нового главу района представил мэр Эдуард Соснин Фото:

На заседании Пермской городской думы мэр Перми Эдуард Соснин представил депутатам Алексея Полудницына в качестве главы Индустриального района. Ранее чиновник работал в роли исполняющего обязанности, передает корреспондент URA.RU.

«Алексей Полудницын имеет высшее образование, общий стаж 28 лет 7 месяцев. Уже назначен и.о. главы Индустриального района Перми. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях», — сказал Соснин.

Алексей Полудницын ранее руководил следственным отделом СУ СК по Добрянскому округу Пермского края. Он возглавил Индустриальный район в феврале. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заседании Пермской городской думы мэр Перми Эдуард Соснин представил депутатам Алексея Полудницына в качестве главы Индустриального района. Ранее чиновник работал в роли исполняющего обязанности, передает корреспондент URA.RU. «Алексей Полудницын имеет высшее образование, общий стаж 28 лет 7 месяцев. Уже назначен и.о. главы Индустриального района Перми. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях», — сказал Соснин. Алексей Полудницын ранее руководил следственным отделом СУ СК по Добрянскому округу Пермского края. Он возглавил Индустриальный район в феврале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...