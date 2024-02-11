Силовик из Добрянки начал работать главой района Перми, где живет Махонин. Инсайд URA.RU подтвердился

Экс-силовик Полудницын возглавил Индустриальный район Перми

12 февраля 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

С предыдущим главой района мэр Перми не стал продлять контракт Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Экс-руководитель следственного отдела СУ СК по Добрянскому округу Пермского края Алексей Полудницын возглавил администрацию Индустриального района Перми, где живет губернатор Дмитрий Махонин. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. Полудницын приступил к работе с 12 февраля. О том, что именно он является основным претендентом на пост главы района, агентство рассказывало в конце января. «С сегодняшнего дня Алексей Полудницын приступил к работе в должности главы Индустриального района Перми. На прошлой неделе он познакомился с депутатами, которые представляют район в гордуме и заксобрании», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен. Алексей Полудницын до перевода в СК работал в полиции и прокуратуре. По итогам 2022 года возглавляемый им следственный отдел в Добрянке был признан лучшим в Прикамье. С предыдущим главой района Дмитрием Дробининым мэр Перми Эдуард Соснин не стал продлять контракт. Обновлено в 13:05: В пресс-службе мэрии Перми подтвердили информацию. «И. о. главы администрации Индустриального района Перми назначен Алексей Полудницын», — отметили в ведомстве. Он окончил Юридический институт МВД России, с 1995 года он служил в органах внутренних дел. С 2002 года был следователем прокуратуры Оханского района, а с 2007 года перешел на работу в СУ СК по Пермскому краю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-руководитель следственного отдела СУ СК по Добрянскому округу Пермского края Алексей Полудницын возглавил администрацию Индустриального района Перми, где живет губернатор Дмитрий Махонин. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. Полудницын приступил к работе с 12 февраля. О том, что именно он является основным претендентом на пост главы района, агентство рассказывало в конце января. «С сегодняшнего дня Алексей Полудницын приступил к работе в должности главы Индустриального района Перми. На прошлой неделе он познакомился с депутатами, которые представляют район в гордуме и заксобрании», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен. Алексей Полудницын до перевода в СК работал в полиции и прокуратуре. По итогам 2022 года возглавляемый им следственный отдел в Добрянке был признан лучшим в Прикамье. С предыдущим главой района Дмитрием Дробининым мэр Перми Эдуард Соснин не стал продлять контракт. Обновлено в 13:05: В пресс-службе мэрии Перми подтвердили информацию. «И. о. главы администрации Индустриального района Перми назначен Алексей Полудницын», — отметили в ведомстве. Он окончил Юридический институт МВД России, с 1995 года он служил в органах внутренних дел. С 2002 года был следователем прокуратуры Оханского района, а с 2007 года перешел на работу в СУ СК по Пермскому краю.