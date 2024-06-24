24 июня 2024

Екатеринбургским семьям погибших в СВО выплатили 10 миллионов рублей

Мэр Екатеринбурга Орлов: более 300 семей погибших в СВО получили выплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, прощание с военным, похороны военного
Единовременная выплата семьям погибших на СВО составила 30 тысяч рублей, отметил Алексей Орлов Фото:

Екатеринбургским семьям, чьи родные погибли в СВО, выплатили почти 10 миллионов рублей. Коснулось это 326 семей, рассказал в отчетном докладе работы главы и администрации города за 2023 год на заседании гордумы 25 июня мэр Алексей Орлов.

«Введена единовременная выплата семьям погибших военнослужащих в размере 30 тысяч рублей. По состоянию на 24 июня данную выплату получили 326 семей погибших военнослужащих на сумму почти 10 миллионов рублей», — заявил Алексей Орлов.

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Екатеринбургским семьям, чьи родные погибли в СВО, выплатили почти 10 миллионов рублей. Коснулось это 326 семей, рассказал в отчетном докладе работы главы и администрации города за 2023 год на заседании гордумы 25 июня мэр Алексей Орлов. «Введена единовременная выплата семьям погибших военнослужащих в размере 30 тысяч рублей. По состоянию на 24 июня данную выплату получили 326 семей погибших военнослужащих на сумму почти 10 миллионов рублей», — заявил Алексей Орлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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