Екатеринбургским семьям погибших в СВО выплатили 10 миллионов рублей

Единовременная выплата семьям погибших на СВО составила 30 тысяч рублей, отметил Алексей Орлов
Екатеринбургским семьям, чьи родные погибли в СВО, выплатили почти 10 миллионов рублей. Коснулось это 326 семей, рассказал в отчетном докладе работы главы и администрации города за 2023 год на заседании гордумы 25 июня мэр Алексей Орлов.
«Введена единовременная выплата семьям погибших военнослужащих в размере 30 тысяч рублей. По состоянию на 24 июня данную выплату получили 326 семей погибших военнослужащих на сумму почти 10 миллионов рублей», — заявил Алексей Орлов.
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