VK Fest стал самым популярным летним фестивалем у жителей ХМАО

Самый крупный музыкальный опен-эйр в России VK Fest набирает обороты популярности у жителей ХМАО. Интерес к главному летнему фестивалю, где выступают селебрити, вырос у югорчан почти в 4 раза в сравнении с 2023 года, сообщили URA.RU в пресс-службе «МегаФона».
«Этим летом жители Югры стали чаще интересоваться фестивалями за пределами региона. С начала года трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Самым привлекательным для югорчан остается VK Fest, который в этом году принимают пять городов России», — поделились с агентством в пресс-службе «МегаФона».
Второе место в топе самых популярных летних опен-эйр у жителей ХМАО занял рок-фестиваль YLETAЙ. Он проходит в удмуртском селе Лагуново. На третьей позиции в рейтинге расположился музыкальный фестиваль «Ветер Сибири». На площадке аэродрома «Мочище» около Новосибирска собираются ценители рока.
Также югорчане стали интересоваться фестивалем электронной музыки и искусства Outline в Подмосковье и Signal в Калужской области. А любители классической музыки планируют отправиться на Ruskeala Symphony в Карелию.
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