24 июня 2024

Полиция срочно просит челябинцев проверить свои загранпаспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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В период отпусков необходимо убедиться в правильности заполнения загранпаспорта
В период отпусков необходимо убедиться в правильности заполнения загранпаспорта Фото:

В ГУ МВД по Челябинской области в срочном порядке обратились к жителям региона с просьбой проверить свои паспорта, как российские, так и заграничные. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе ведомства, при наличии нарушений в паспорте необходимо обратиться в отдел по вопросом миграции для его замены.

«Для зарубежных поездок гражданам РФ необходимо иметь действительный заграничный паспорт с правильно внесенными в него сведениями, отметками и записями. Особое внимание необходимо уделить наличию и правильности заполнения машиночитаемой записи в заграничных паспортах сроком действия пять лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что наиболее частой ошибкой в паспорте является отсутствие во второй строке машиночитаемой записи пола владельца паспорта «F» или «M», отсутствие первых цифр даты рождения и двух последних контрольных цифр. При обнаружении каких-либо неточностей в заполнении граф документа челябинцам рекомендовали обратиться в отдел по вопросам миграции. Паспорт с неточными данными будет заменен на новый в кротчайшие сроки и без взимания госпошлины.

Чаще всего россиян не выпускают за границу именно из-за нарушений в заполнении паспорта. В результате отдых у многих срывается. Но бывают и случаи, когда происходит технический сбой автоматизированных учетов. В таких случаях граждане могут попытаться через суд вернуть стоимость путевки.

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В ГУ МВД по Челябинской области в срочном порядке обратились к жителям региона с просьбой проверить свои паспорта, как российские, так и заграничные. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе ведомства, при наличии нарушений в паспорте необходимо обратиться в отдел по вопросом миграции для его замены. «Для зарубежных поездок гражданам РФ необходимо иметь действительный заграничный паспорт с правильно внесенными в него сведениями, отметками и записями. Особое внимание необходимо уделить наличию и правильности заполнения машиночитаемой записи в заграничных паспортах сроком действия пять лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что наиболее частой ошибкой в паспорте является отсутствие во второй строке машиночитаемой записи пола владельца паспорта «F» или «M», отсутствие первых цифр даты рождения и двух последних контрольных цифр. При обнаружении каких-либо неточностей в заполнении граф документа челябинцам рекомендовали обратиться в отдел по вопросам миграции. Паспорт с неточными данными будет заменен на новый в кротчайшие сроки и без взимания госпошлины. Чаще всего россиян не выпускают за границу именно из-за нарушений в заполнении паспорта. В результате отдых у многих срывается. Но бывают и случаи, когда происходит технический сбой автоматизированных учетов. В таких случаях граждане могут попытаться через суд вернуть стоимость путевки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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