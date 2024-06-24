Полиция срочно просит челябинцев проверить свои загранпаспорта

В ГУ МВД по Челябинской области в срочном порядке обратились к жителям региона с просьбой проверить свои паспорта, как российские, так и заграничные. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе ведомства, при наличии нарушений в паспорте необходимо обратиться в отдел по вопросом миграции для его замены.
«Для зарубежных поездок гражданам РФ необходимо иметь действительный заграничный паспорт с правильно внесенными в него сведениями, отметками и записями. Особое внимание необходимо уделить наличию и правильности заполнения машиночитаемой записи в заграничных паспортах сроком действия пять лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Там отметили, что наиболее частой ошибкой в паспорте является отсутствие во второй строке машиночитаемой записи пола владельца паспорта «F» или «M», отсутствие первых цифр даты рождения и двух последних контрольных цифр. При обнаружении каких-либо неточностей в заполнении граф документа челябинцам рекомендовали обратиться в отдел по вопросам миграции. Паспорт с неточными данными будет заменен на новый в кротчайшие сроки и без взимания госпошлины.
Чаще всего россиян не выпускают за границу именно из-за нарушений в заполнении паспорта. В результате отдых у многих срывается. Но бывают и случаи, когда происходит технический сбой автоматизированных учетов. В таких случаях граждане могут попытаться через суд вернуть стоимость путевки.
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