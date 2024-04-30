30 апреля 2024

Ошибку загранпаспорта, лишившую челябинцев отпуска, объяснили техническим сбоем

© Служба новостей «URA.RU»
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Ошибку в загранпаспорте в полиции объяснили техническим сбоем автоматизированных учетов Фото:

Ошибку в загранпаспорте несовершеннолетнего челябинца, из-за которой семья не смогла вылететь в Египет, в полиции объяснили техническим сбоем автоматизированных учетов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, маму юного челябинца ждут для выдачи нового загранпаспорта.

«Паспорт оформят в течение 15 минут. Из-за технического сбоя автоматизированных учетов произошла ошибка в машиночитаемой записи. В итоге в заграничном паспорте не был указал пол ребенка», — заявили в пресс-службе. В полиции добавили, что приносят извинения семье за испорченный отпуск.

Заграничный паспорт Артема из Челябинска аннулировали во время прохождения погранконтроля в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Семья собиралась лететь в Египет, но выяснилось, что в машинопечатной зоне паспорта не указан пол подростка. Вся семья от поездки отказалась и теперь хочет вернуть потраченные на путевки 500 тысяч рублей челябинцы через суд. После случившегося в полиции пообещали провести проверку.

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Ошибку в загранпаспорте несовершеннолетнего челябинца, из-за которой семья не смогла вылететь в Египет, в полиции объяснили техническим сбоем автоматизированных учетов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, маму юного челябинца ждут для выдачи нового загранпаспорта. «Паспорт оформят в течение 15 минут. Из-за технического сбоя автоматизированных учетов произошла ошибка в машиночитаемой записи. В итоге в заграничном паспорте не был указал пол ребенка», — заявили в пресс-службе. В полиции добавили, что приносят извинения семье за испорченный отпуск. Заграничный паспорт Артема из Челябинска аннулировали во время прохождения погранконтроля в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Семья собиралась лететь в Египет, но выяснилось, что в машинопечатной зоне паспорта не указан пол подростка. Вся семья от поездки отказалась и теперь хочет вернуть потраченные на путевки 500 тысяч рублей челябинцы через суд. После случившегося в полиции пообещали провести проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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