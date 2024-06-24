Мэр Екатеринбурга выступил против полного запрета электросамокатов

В Екатеринбурге не будут вводить полный запрет на электросамокаты. В городе нельзя пользоваться средствами индивидуальной мобильности только в определенных местах, заявил на заседании гордумы мэр Алексей Орлов.
«Некоторые города пошли на полный запрет самокатов. Этого не позволяет делать федеральное законодательство, которое регулирует данную сферу. И наверное не совсем правильно было бы применять этот опыт в нашем городе. Я считаю, что работа по самокатам приобрела такой системный характер, что нам удалось на сегодня добиться согласования правил использования средств индивидуальной мобильности», — отметил Алексей Орлов.
Глава Екатеринбурга напомнил, что полный запрет на использование самокатов действует в нескольких парках Екатеринбурга. «Определены территории, где наиболее остро эти конфликты возникают, они прописаны в соглашении. Там движение самокатов полностью запрещено. Это регулируется кикшеринговыми компаниями. Например, полный запрет на движение введен в парке Маяковского, в Зеленой роще, в летнем парке „Уралмаш“, в парке Энгельса, в дендропарке, в Преображенский парк и частично на набережной», — подчеркнул Орлов.
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