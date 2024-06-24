Челябинцев научат рисовать граффити в честь дня борьбы с наркоманией. Афиша

25 июня 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

В честь Дня борьбы с наркоманией челябинцы нарисуют ЗОЖ-граффити Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске 26 июня пройдет День борьбы с наркоманией. В честь праздника для жителей проведут мастер-класс по граффити, сообщили в пресс-службе мэрии. «26 июня в 11:00 во дворе дома № 3 по улице Генерала Мартынова начнется мастер-класс по граффити. Жители прилегающих дворов под руководством опытных художников нанесут ЗОЖ-рисунки на трансформаторную будку», — сообщили в мэрии. В этот день Центр реабилитации «ОНИС» даст старт акции «Чистое пространство», которая продлится до октября. В рамках акции будет закрашиваться реклама пронаркотического контента на фасадах зданий. В планах организаторов закрашивать до 50 надписей в день. Любой неравнодушный, увидев подобную надпись, сможет оставить заявку на сайте реабилитационного центра. На площади перед зданием администрации Калининского района в 13:30 начнется акция «Цени свою жизнь». Запланирован концерт молодежных исполнителей, а также конкурсы и игры. На набережной реки Миасс с 14:00 будут раздавать буклеты, подготовленные администрацией Центрального района совместно с Молодежной палатой и активом «Движения Первых». В 16:00 начнется акция «Здоровье — твой выбор!». На пешеходной части улицы Кирова челябинцы смогут поучаствовать в интерактивных викторинах и играх по формированию здоровых привычек. Организует акцию Центр профилактического сопровождения «Компас». Любителей футбола ждут в 19:00 на спортивном корте по улице Каслинской, 27. «ОНИС» проведет разминку с профессиональными игроками. Также можно будет поучаствовать в эстафете и мини-турнире по футболу. В мэрии Челябинска пройдет заседание по профилактике наркомании. В рамках заседания будут награждены граждане, внесшие значимый вклад в развитие программы по профилактике наркомании. Завершится праздник 27 июня семейной эстафетой «Все на старт» в сквере перед ДК «Станкомаш». Там же в 19:30 будет организована концертно-развлекательная программа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 26 июня пройдет День борьбы с наркоманией. В честь праздника для жителей проведут мастер-класс по граффити, сообщили в пресс-службе мэрии. «26 июня в 11:00 во дворе дома № 3 по улице Генерала Мартынова начнется мастер-класс по граффити. Жители прилегающих дворов под руководством опытных художников нанесут ЗОЖ-рисунки на трансформаторную будку», — сообщили в мэрии. В этот день Центр реабилитации «ОНИС» даст старт акции «Чистое пространство», которая продлится до октября. В рамках акции будет закрашиваться реклама пронаркотического контента на фасадах зданий. В планах организаторов закрашивать до 50 надписей в день. Любой неравнодушный, увидев подобную надпись, сможет оставить заявку на сайте реабилитационного центра. На площади перед зданием администрации Калининского района в 13:30 начнется акция «Цени свою жизнь». Запланирован концерт молодежных исполнителей, а также конкурсы и игры. На набережной реки Миасс с 14:00 будут раздавать буклеты, подготовленные администрацией Центрального района совместно с Молодежной палатой и активом «Движения Первых». В 16:00 начнется акция «Здоровье — твой выбор!». На пешеходной части улицы Кирова челябинцы смогут поучаствовать в интерактивных викторинах и играх по формированию здоровых привычек. Организует акцию Центр профилактического сопровождения «Компас». Любителей футбола ждут в 19:00 на спортивном корте по улице Каслинской, 27. «ОНИС» проведет разминку с профессиональными игроками. Также можно будет поучаствовать в эстафете и мини-турнире по футболу. В мэрии Челябинска пройдет заседание по профилактике наркомании. В рамках заседания будут награждены граждане, внесшие значимый вклад в развитие программы по профилактике наркомании. Завершится праздник 27 июня семейной эстафетой «Все на старт» в сквере перед ДК «Станкомаш». Там же в 19:30 будет организована концертно-развлекательная программа.