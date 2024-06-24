Под Екатеринбургом продают коттедж с зимним садом за 137 миллионов. Фото

Под Екатеринбургом продают коттедж за 137 миллионов рублей

25 июня 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

На участке расположено два дома: основной и гостевой Фото: Анна Майорова © URA.RU В пригороде Екатеринбурга (деревня Мурзинка) продают двухэтажный коттедж вблизи Среднеуральского водохранилища за 137 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте по продаже загородной недвижимости «Циан». «Домовладение расположено вблизи Среднеуральского водохранилища и соснового леса. На участке 27,3 соток расположено два дома, внутри стильный ремонт и дорогая итальянская сантехника. В основном доме обустроен зимний сад», — пишет в объявлении продавец. Площадь основного дома — 316 квадратных метров, в нем три спальни, кинозал, гараж, помещение-холодильник. Во дворе — веранда с панорамным остеклением. В доме уложены теплые водяные полы, вентиляция с увлажнением и фильтрацией воздуха. Гостевой дом площадью 366 квадратных метров оснащен системой кондиционирования. Внутри есть спа-зона с 11-метровым бассейном, детским бассейном, грибом-водопадом, джакузи и хаммамом. На участке растут кедры, дубы, сосны, ели. Установлен водоем с водопадом, в котором водятся осетр и карп. Для любителей животных есть вольер для крупной собаки. Скважина глубиной в 123 метра подает артезианскую воду. В каждом доме своя котельная, участки оборудованы охранно-пожарными сигнализациями. Домовладение контролирует инженер, поэтому участок и постройки содержатся в идеальном состоянии. Ранее URA.RU рассказывало о доме, который продают в элитном поселке Екатеринбурга за 57 миллионов. В коттедже с эркерными окнами есть гостиная-каминный зал, библиотека и спортивная зона. За вид двора отвечали ландшафтные дизайнеры Циан С веранды открывает вид на сад и личный водоем Циан Во дворе беседка с кухней, барбекю и тандыром Циан В гостевом доме находится бассейн с водопадом-грибом Циан Внутри современный и стильный ремонт Циан Комнаты просторные и светлые Циан В одном из домов есть сауна с хаммамом Циан Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пригороде Екатеринбурга (деревня Мурзинка) продают двухэтажный коттедж вблизи Среднеуральского водохранилища за 137 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте по продаже загородной недвижимости «Циан». «Домовладение расположено вблизи Среднеуральского водохранилища и соснового леса. На участке 27,3 соток расположено два дома, внутри стильный ремонт и дорогая итальянская сантехника. В основном доме обустроен зимний сад», — пишет в объявлении продавец. Площадь основного дома — 316 квадратных метров, в нем три спальни, кинозал, гараж, помещение-холодильник. Во дворе — веранда с панорамным остеклением. В доме уложены теплые водяные полы, вентиляция с увлажнением и фильтрацией воздуха. Гостевой дом площадью 366 квадратных метров оснащен системой кондиционирования. Внутри есть спа-зона с 11-метровым бассейном, детским бассейном, грибом-водопадом, джакузи и хаммамом. На участке растут кедры, дубы, сосны, ели. Установлен водоем с водопадом, в котором водятся осетр и карп. Для любителей животных есть вольер для крупной собаки. Скважина глубиной в 123 метра подает артезианскую воду. В каждом доме своя котельная, участки оборудованы охранно-пожарными сигнализациями. Домовладение контролирует инженер, поэтому участок и постройки содержатся в идеальном состоянии. Ранее URA.RU рассказывало о доме, который продают в элитном поселке Екатеринбурга за 57 миллионов. В коттедже с эркерными окнами есть гостиная-каминный зал, библиотека и спортивная зона.