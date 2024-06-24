24 июня 2024

Под Екатеринбургом продают коттедж с зимним садом за 137 миллионов. Фото

Под Екатеринбургом продают коттедж за 137 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, коттедж, дача, загородный дом, коттеджный поселок, дом кириченко
На участке расположено два дома: основной и гостевой Фото:

В пригороде Екатеринбурга (деревня Мурзинка) продают двухэтажный коттедж вблизи Среднеуральского водохранилища за 137 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте по продаже загородной недвижимости «Циан».

«Домовладение расположено вблизи Среднеуральского водохранилища и соснового леса. На участке 27,3 соток расположено два дома, внутри стильный ремонт и дорогая итальянская сантехника. В основном доме обустроен зимний сад», — пишет в объявлении продавец. Площадь основного дома — 316 квадратных метров, в нем три спальни, кинозал, гараж, помещение-холодильник. Во дворе — веранда с панорамным остеклением. В доме уложены теплые водяные полы, вентиляция с увлажнением и фильтрацией воздуха. Гостевой дом площадью 366 квадратных метров оснащен системой кондиционирования. Внутри есть спа-зона с 11-метровым бассейном, детским бассейном, грибом-водопадом, джакузи и хаммамом.

На участке растут кедры, дубы, сосны, ели. Установлен водоем с водопадом, в котором водятся осетр и карп. Для любителей животных есть вольер для крупной собаки. Скважина глубиной в 123 метра подает артезианскую воду. В каждом доме своя котельная, участки оборудованы охранно-пожарными сигнализациями. Домовладение контролирует инженер, поэтому участок и постройки содержатся в идеальном состоянии.

Ранее URA.RU рассказывало о доме, который продают в элитном поселке Екатеринбурга за 57 миллионов. В коттедже с эркерными окнами есть гостиная-каминный зал, библиотека и спортивная зона.

За вид двора отвечали ландшафтные дизайнеры
За вид двора отвечали ландшафтные дизайнеры
С веранды открывает вид на сад и личный водоем
С веранды открывает вид на сад и личный водоем
Во дворе беседка с кухней, барбекю и тандыром
Во дворе беседка с кухней, барбекю и тандыром
В гостевом доме находится бассейн с водопадом-грибом
В гостевом доме находится бассейн с водопадом-грибом
Внутри современный и стильный ремонт
Внутри современный и стильный ремонт
Комнаты просторные и светлые
Комнаты просторные и светлые
В одном из домов есть сауна с хаммамом
В одном из домов есть сауна с хаммамом

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В пригороде Екатеринбурга (деревня Мурзинка) продают двухэтажный коттедж вблизи Среднеуральского водохранилища за 137 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте по продаже загородной недвижимости «Циан». «Домовладение расположено вблизи Среднеуральского водохранилища и соснового леса. На участке 27,3 соток расположено два дома, внутри стильный ремонт и дорогая итальянская сантехника. В основном доме обустроен зимний сад», — пишет в объявлении продавец. Площадь основного дома — 316 квадратных метров, в нем три спальни, кинозал, гараж, помещение-холодильник. Во дворе — веранда с панорамным остеклением. В доме уложены теплые водяные полы, вентиляция с увлажнением и фильтрацией воздуха. Гостевой дом площадью 366 квадратных метров оснащен системой кондиционирования. Внутри есть спа-зона с 11-метровым бассейном, детским бассейном, грибом-водопадом, джакузи и хаммамом. На участке растут кедры, дубы, сосны, ели. Установлен водоем с водопадом, в котором водятся осетр и карп. Для любителей животных есть вольер для крупной собаки. Скважина глубиной в 123 метра подает артезианскую воду. В каждом доме своя котельная, участки оборудованы охранно-пожарными сигнализациями. Домовладение контролирует инженер, поэтому участок и постройки содержатся в идеальном состоянии. Ранее URA.RU рассказывало о доме, который продают в элитном поселке Екатеринбурга за 57 миллионов. В коттедже с эркерными окнами есть гостиная-каминный зал, библиотека и спортивная зона.
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