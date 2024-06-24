Глава Екатеринбург раскрыл планы по развитию метро в городе

В Екатеринбурге продолжится строительство метро. Вопрос этот сейчас прорабатывается, озвучил такие планы в ходе доклада на заседании гордумы 25 июня мэр города Алексей Орлов.
«По метро у нас есть достаточно серьезные планы. Потому что мы вышли уже на доковидный уровень 2019 года по пассажирообороту. Мы эти планы прорабатываем. Екатеринбург имеет право на продолжение строительства метро», — заявил Алексей Орлов.
В начале апреля URA.RU рассказывало, что губернатор Евгений Куйвашев согласовал Орлову проектирование новой линии, которая соединит с центром города Академический район. Еще в сентябре 2022-го глава Екатеринбурга заявлял, что мечтает о 18 станциях метро и в целом тема «его не отпускает».
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