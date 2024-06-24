24 июня 2024

Глава Екатеринбург раскрыл планы по развитию метро в городе

Мэр Орлов: в Екатеринбурге продолжится строительство метро
© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск тематического «космического» состава метро. Екатеринбург, метро
По пассажиропотоку метро Екатеринбурга вышло на уровень 2019 года, отметил Алексей Орлов Фото:

В Екатеринбурге продолжится строительство метро. Вопрос этот сейчас прорабатывается, озвучил такие планы в ходе доклада на заседании гордумы 25 июня мэр города Алексей Орлов.

«По метро у нас есть достаточно серьезные планы. Потому что мы вышли уже на доковидный уровень 2019 года по пассажирообороту. Мы эти планы прорабатываем. Екатеринбург имеет право на продолжение строительства метро», — заявил Алексей Орлов.

В начале апреля URA.RU рассказывало, что губернатор Евгений Куйвашев согласовал Орлову проектирование новой линии, которая соединит с центром города Академический район. Еще в сентябре 2022-го глава Екатеринбурга заявлял, что мечтает о 18 станциях метро и в целом тема «его не отпускает».

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В Екатеринбурге продолжится строительство метро. Вопрос этот сейчас прорабатывается, озвучил такие планы в ходе доклада на заседании гордумы 25 июня мэр города Алексей Орлов. «По метро у нас есть достаточно серьезные планы. Потому что мы вышли уже на доковидный уровень 2019 года по пассажирообороту. Мы эти планы прорабатываем. Екатеринбург имеет право на продолжение строительства метро», — заявил Алексей Орлов. В начале апреля URA.RU рассказывало, что губернатор Евгений Куйвашев согласовал Орлову проектирование новой линии, которая соединит с центром города Академический район. Еще в сентябре 2022-го глава Екатеринбурга заявлял, что мечтает о 18 станциях метро и в целом тема «его не отпускает».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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