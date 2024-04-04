Куйвашев реанимировал проект новой ветки метро в Екатеринбурге

В Академическом районе Екатеринбурга построят станцию метро

04 апреля 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Столь предметных разговоров о новой линии метро не было два года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Екатеринбурга и Свердловской области спустя два года возобновили предметное обсуждение строительства новой линии метро в столице Урала. Как стало известно URA.RU, на февральском совещании с мэром Алексеем Орловым губернатор Евгений Куйвашев дал ему ряд поручений по теме. Власти рассматривают два варианта: проложить линию от Академического района до станции «Геологическая» или до «Ботанической». Орлову и его команде Куйвашев поручил оперативно посчитать, сколько могут стоить проект и сами строительные работы. Затем минтранс подумает, как это включить в принятую в 2018 году региональную госпрограмму «Развитие транспортного комплекса Свердловской области». «Исходя из бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный период до 2036 года», — уточнил губернатор (документ есть в распоряжении агентства). А региональный минфин к концу года должен решить, откуда взять деньги. Первая ветка екатеринбургского метро включает в себя девять станций. Последняя — «Чкаловская» — появилась в 2012 году. Вторую ветку (она должна была соединить ЖБИ и ВИЗ) начали проектировать в 1988-м. После этого город еще как минимум пять раз заказывал проект новой линии. Основное условие, которое обозначают муниципальные и региональные власти — наличие федерального финансирования. Его ждали к чемпионату мира-2018, потом — к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году и ЭКСПО-2025, не дождались, но разговоры о мечте не останавливали. Хотя со сменой власти в городе в декабре 2020-го и назначением в мэрию Орлова подход изменился. Он сделал ставку на другое — развитие скоростной электрички (ее называют «наземным метро»). Несмотря на это, осенью 2021-го и в начале 2022 года мэрия провела переговоры с компанией «Мосинжпроект», которая строит новые станции в Москве. К февралю 2022-го у Орлова и руководства «Мосинжпроекта» даже была договоренность о создании совместной структуры-оператора второй ветки. После начала спецоперации РФ на Украине и волны антироссийских санкций идею заморозили. Новость по теме Мэр Екатеринбурга заявил, что мечтает о 18 станциях метро На февральском совещании у Куйвашева были приняты и другие решения. О них агентство уже сообщало — со ссылкой на Орлова и его нового заместителя по транспорту Рустама Галямова. В частности, Куйвашев согласовал им переход на брутто-контракты с перевозчиками (платить будут за отработанные километры, а выручка пойдет в бюджет). Для контроля за качеством обслуживания пассажиров мэрия создаст «Центр управления перевозками». Также администрация должна представить областному правительству план по выводу «Гортанса» из кризиса — повышению зарплат и обновлению подвижного состава. Кроме того, мэрия именит схему движения автобусов, трамваев и троллейбусов. «Стоимость» реформы оценивается в 13 миллиардов рублей. Это беспрецедентная поддержка городских властей со стороны Куйвашева. В ближайшее время создадут рабочую группу. Возглавит ее Галямов, а войдут представители заксобрания, минтранса, минфина и Региональной энергетической комиссии, которая отвечает за тарифы. По мере внедрения новаций они, вероятно, будут пересмотрены в сторону повышения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга и Свердловской области спустя два года возобновили предметное обсуждение строительства новой линии метро в столице Урала. Как стало известно URA.RU, на февральском совещании с мэром Алексеем Орловым губернатор Евгений Куйвашев дал ему ряд поручений по теме. Власти рассматривают два варианта: проложить линию от Академического района до станции «Геологическая» или до «Ботанической». Орлову и его команде Куйвашев поручил оперативно посчитать, сколько могут стоить проект и сами строительные работы. Затем минтранс подумает, как это включить в принятую в 2018 году региональную госпрограмму «Развитие транспортного комплекса Свердловской области». «Исходя из бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный период до 2036 года», — уточнил губернатор (документ есть в распоряжении агентства). А региональный минфин к концу года должен решить, откуда взять деньги. Первая ветка екатеринбургского метро включает в себя девять станций. Последняя — «Чкаловская» — появилась в 2012 году. Вторую ветку (она должна была соединить ЖБИ и ВИЗ) начали проектировать в 1988-м. После этого город еще как минимум пять раз заказывал проект новой линии. Основное условие, которое обозначают муниципальные и региональные власти — наличие федерального финансирования. Его ждали к чемпионату мира-2018, потом — к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году и ЭКСПО-2025, не дождались, но разговоры о мечте не останавливали. Хотя со сменой власти в городе в декабре 2020-го и назначением в мэрию Орлова подход изменился. Он сделал ставку на другое — развитие скоростной электрички (ее называют «наземным метро»). Несмотря на это, осенью 2021-го и в начале 2022 года мэрия провела переговоры с компанией «Мосинжпроект», которая строит новые станции в Москве. К февралю 2022-го у Орлова и руководства «Мосинжпроекта» даже была договоренность о создании совместной структуры-оператора второй ветки. После начала спецоперации РФ на Украине и волны антироссийских санкций идею заморозили. На февральском совещании у Куйвашева были приняты и другие решения. О них агентство уже сообщало — со ссылкой на Орлова и его нового заместителя по транспорту Рустама Галямова. В частности, Куйвашев согласовал им переход на брутто-контракты с перевозчиками (платить будут за отработанные километры, а выручка пойдет в бюджет). Для контроля за качеством обслуживания пассажиров мэрия создаст «Центр управления перевозками». Также администрация должна представить областному правительству план по выводу «Гортанса» из кризиса — повышению зарплат и обновлению подвижного состава. Кроме того, мэрия именит схему движения автобусов, трамваев и троллейбусов. «Стоимость» реформы оценивается в 13 миллиардов рублей. Это беспрецедентная поддержка городских властей со стороны Куйвашева. В ближайшее время создадут рабочую группу. Возглавит ее Галямов, а войдут представители заксобрания, минтранса, минфина и Региональной энергетической комиссии, которая отвечает за тарифы. По мере внедрения новаций они, вероятно, будут пересмотрены в сторону повышения.