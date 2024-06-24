«Ночь музыки» вошла в топ-5 популярных фестивалей у россиян

Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге вошел в топ фестивалей, которые интересуют россиян. Также в списке числятся VK Fest (проходил в пяти городах РФ), STEREOLETO (Санкт-Петербург), «YLETAЙ» (село Лагуново, Удмуртия) и «Голос кочевников» (село Ацагат, Бурятия). Такими данными с URA.RU поделились представители «МегаФона».
«В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, YLETAЙ, „Голос кочевников“ и Ural Music Night», — рассказали в пресс-службе. Трафик на сайт «Ночи музыки» вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а интересоваться датами проведения и участниками свердловчане начали уже в апреле — на месяц раньше, чем это было год назад.
В юбилейном сезоне на Ural Music Night выступят Хаски, Mary Gu, GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Антоха МС, Therr Maitz (Антон Беляев) и другие. Масштабный фестиваль пройдет 28 июня. Обо всех предстоящих концертах — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!