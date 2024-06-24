24 июня 2024

«Ночь музыки» вошла в топ-5 популярных фестивалей у россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году "Ночь музыки" посетило 360 тысяч человек
В 2023 году "Ночь музыки" посетило 360 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге вошел в топ фестивалей, которые интересуют россиян. Также в списке числятся VK Fest (проходил в пяти городах РФ), STEREOLETO (Санкт-Петербург), «YLETAЙ» (село Лагуново, Удмуртия) и «Голос кочевников» (село Ацагат, Бурятия). Такими данными с URA.RU поделились представители «МегаФона».

«В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, YLETAЙ, „Голос кочевников“ и Ural Music Night», — рассказали в пресс-службе. Трафик на сайт «Ночи музыки» вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а интересоваться датами проведения и участниками свердловчане начали уже в апреле — на месяц раньше, чем это было год назад.

В юбилейном сезоне на Ural Music Night выступят Хаски, Mary Gu, GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Антоха МС, Therr Maitz (Антон Беляев) и другие. Масштабный фестиваль пройдет 28 июня. Обо всех предстоящих концертах — в сюжете URA.RU.

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Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге вошел в топ фестивалей, которые интересуют россиян. Также в списке числятся VK Fest (проходил в пяти городах РФ), STEREOLETO (Санкт-Петербург), «YLETAЙ» (село Лагуново, Удмуртия) и «Голос кочевников» (село Ацагат, Бурятия). Такими данными с URA.RU поделились представители «МегаФона». «В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, YLETAЙ, „Голос кочевников“ и Ural Music Night», — рассказали в пресс-службе. Трафик на сайт «Ночи музыки» вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а интересоваться датами проведения и участниками свердловчане начали уже в апреле — на месяц раньше, чем это было год назад. В юбилейном сезоне на Ural Music Night выступят Хаски, Mary Gu, GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Антоха МС, Therr Maitz (Антон Беляев) и другие. Масштабный фестиваль пройдет 28 июня. Обо всех предстоящих концертах — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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