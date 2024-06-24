Полицейские задержали копейчанина, устроившего стрельбу во дворе жилого дома

В Копейске (Челябинская область) полицейские задержали местного жителя, который устроил стрельбу в жилом дворе. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону, в его отношении составлено несколько административных материалов.
«Оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местного жителя, который, находясь в состоянии опьянения, из пневматического пистолета повредил стекло входной двери. Злоумышленник задержан. В отношении него составлены два административных материала по ч.1 ст.20.1 (мелкое хулиганство) и ст.7.17 (Уничтожение или повреждение чужого имущества) КоАП РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Внимание силовиков мужчина привлек, когда начал стрелять из пистолета по двери подъезда и банке. Звуки стрельбы услышали местные жители и сообщили в полицию. Правонарушение также попало на камеру видеонаблюдения.
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