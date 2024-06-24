24 июня 2024

Полицейские задержали копейчанина, устроившего стрельбу во дворе жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские оперативно установили и задержали стрелка
Полицейские оперативно установили и задержали стрелка Фото:

В Копейске (Челябинская область) полицейские задержали местного жителя, который устроил стрельбу в жилом дворе. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону, в его отношении составлено несколько административных материалов.

«Оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местного жителя, который, находясь в состоянии опьянения, из пневматического пистолета повредил стекло входной двери. Злоумышленник задержан. В отношении него составлены два административных материала по ч.1 ст.20.1 (мелкое хулиганство) и ст.7.17 (Уничтожение или повреждение чужого имущества) КоАП РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Внимание силовиков мужчина привлек, когда начал стрелять из пистолета по двери подъезда и банке. Звуки стрельбы услышали местные жители и сообщили в полицию. Правонарушение также попало на камеру видеонаблюдения.

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В Копейске (Челябинская область) полицейские задержали местного жителя, который устроил стрельбу в жилом дворе. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону, в его отношении составлено несколько административных материалов. «Оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местного жителя, который, находясь в состоянии опьянения, из пневматического пистолета повредил стекло входной двери. Злоумышленник задержан. В отношении него составлены два административных материала по ч.1 ст.20.1 (мелкое хулиганство) и ст.7.17 (Уничтожение или повреждение чужого имущества) КоАП РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Внимание силовиков мужчина привлек, когда начал стрелять из пистолета по двери подъезда и банке. Звуки стрельбы услышали местные жители и сообщили в полицию. Правонарушение также попало на камеру видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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