Тюменский регоператор ТЭО рассказал о работе по ликвидации последствий паводка

«Тюменское экологическое объединение» помогало ликвидировать последствия паводка

25 июня 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Жители, чиновники, спецслужбы и коммунальщики объединили свои усилия для борьбы со стихией Фото: пресс-служба ТЭО новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области губернатор Александр Моор сообщил, что паводок начал отступать по всей территории региона после двух с половиной месяцев. Региональный оператор по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) с первых дней чрезвычайной ситуации вошел в региональный и муниципальные штабы по ликвидации последствий стихии. Как рассказали в пресс-службе компании, жители, чиновники, спецслужбы и коммунальщики объединили свои усилия для борьбы с паводком. «В срочном порядке были оборудованы контейнерами 23 пункта временного размещения населения в Ишимском и Абатских районах. Дополнительно для сбора строительного мусора в местах подтопления установили специализированные бункеры», — поделились в управлении по связям с общественностью ТЭО. По просьбе муниципальных властей техника и работники компании, транспортирующей отходы, выходили для укрепления дамбы в деревне Синицына Ишимского района. А экипаж ломовоза специальной машины с механической рукой, которая в обычные дни для применяется для вывоза крупногабаритных отходов, помог с расчисткой затора на пешеходном мосту в Ишиме. Коммунальщики сталкивались с проблемой временного перекрытия дорог и подтопления участков трасс, которые мешали экипажам мусоровозов проехать к местам накопления ТКО. Из-за этого водителям спецтехники приходилось проводить в рейсах в два раза больше времени, выбирая пути объезда. «Службы и компании, задействованные в работе системы обращения с твердыми коммунальными отходами, показали свою готовность принимать нестандартные решения, чтобы обеспечивать оказание социально-значимой услуги. А если потребуется помощь — с готовностью выйти за рамки повседневной работы. Благодарим за самоотверженность коллег и восхищаемся сплоченностью земляков. Испытание стихией Тюменская область прошла достойно», — подчеркнули в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области губернатор Александр Моор сообщил, что паводок начал отступать по всей территории региона после двух с половиной месяцев. Региональный оператор по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) с первых дней чрезвычайной ситуации вошел в региональный и муниципальные штабы по ликвидации последствий стихии. Как рассказали в пресс-службе компании, жители, чиновники, спецслужбы и коммунальщики объединили свои усилия для борьбы с паводком. «В срочном порядке были оборудованы контейнерами 23 пункта временного размещения населения в Ишимском и Абатских районах. Дополнительно для сбора строительного мусора в местах подтопления установили специализированные бункеры», — поделились в управлении по связям с общественностью ТЭО. По просьбе муниципальных властей техника и работники компании, транспортирующей отходы, выходили для укрепления дамбы в деревне Синицына Ишимского района. А экипаж ломовоза специальной машины с механической рукой, которая в обычные дни для применяется для вывоза крупногабаритных отходов, помог с расчисткой затора на пешеходном мосту в Ишиме. Коммунальщики сталкивались с проблемой временного перекрытия дорог и подтопления участков трасс, которые мешали экипажам мусоровозов проехать к местам накопления ТКО. Из-за этого водителям спецтехники приходилось проводить в рейсах в два раза больше времени, выбирая пути объезда. «Службы и компании, задействованные в работе системы обращения с твердыми коммунальными отходами, показали свою готовность принимать нестандартные решения, чтобы обеспечивать оказание социально-значимой услуги. А если потребуется помощь — с готовностью выйти за рамки повседневной работы. Благодарим за самоотверженность коллег и восхищаемся сплоченностью земляков. Испытание стихией Тюменская область прошла достойно», — подчеркнули в компании.