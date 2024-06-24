24 июня 2024

Тюменский регоператор ТЭО рассказал о работе по ликвидации последствий паводка

«Тюменское экологическое объединение» помогало ликвидировать последствия паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители, чиновники, спецслужбы и коммунальщики объединили свои усилия для борьбы со стихией
Жители, чиновники, спецслужбы и коммунальщики объединили свои усилия для борьбы со стихией Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области губернатор Александр Моор сообщил, что паводок начал отступать по всей территории региона после двух с половиной месяцев. Региональный оператор по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) с первых дней чрезвычайной ситуации вошел в региональный и муниципальные штабы по ликвидации последствий стихии. Как рассказали в пресс-службе компании, жители, чиновники, спецслужбы и коммунальщики объединили свои усилия для борьбы с паводком.

«В срочном порядке были оборудованы контейнерами 23 пункта временного размещения населения в Ишимском и Абатских районах. Дополнительно для сбора строительного мусора в местах подтопления установили специализированные бункеры», — поделились в управлении по связям с общественностью ТЭО.

По просьбе муниципальных властей техника и работники компании, транспортирующей отходы, выходили для укрепления дамбы в деревне Синицына Ишимского района. А экипаж ломовоза специальной машины с механической рукой, которая в обычные дни для применяется для вывоза крупногабаритных отходов, помог с расчисткой затора на пешеходном мосту в Ишиме.

Коммунальщики сталкивались с проблемой временного перекрытия дорог и подтопления участков трасс, которые мешали экипажам мусоровозов проехать к местам накопления ТКО. Из-за этого водителям спецтехники приходилось проводить в рейсах в два раза больше времени, выбирая пути объезда.

«Службы и компании, задействованные в работе системы обращения с твердыми коммунальными отходами, показали свою готовность принимать нестандартные решения, чтобы обеспечивать оказание социально-значимой услуги. А если потребуется помощь — с готовностью выйти за рамки повседневной работы. Благодарим за самоотверженность коллег и восхищаемся сплоченностью земляков. Испытание стихией Тюменская область прошла достойно», — подчеркнули в компании.

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В Тюменской области губернатор Александр Моор сообщил, что паводок начал отступать по всей территории региона после двух с половиной месяцев. Региональный оператор по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) с первых дней чрезвычайной ситуации вошел в региональный и муниципальные штабы по ликвидации последствий стихии. Как рассказали в пресс-службе компании, жители, чиновники, спецслужбы и коммунальщики объединили свои усилия для борьбы с паводком. «В срочном порядке были оборудованы контейнерами 23 пункта временного размещения населения в Ишимском и Абатских районах. Дополнительно для сбора строительного мусора в местах подтопления установили специализированные бункеры», — поделились в управлении по связям с общественностью ТЭО. По просьбе муниципальных властей техника и работники компании, транспортирующей отходы, выходили для укрепления дамбы в деревне Синицына Ишимского района. А экипаж ломовоза специальной машины с механической рукой, которая в обычные дни для применяется для вывоза крупногабаритных отходов, помог с расчисткой затора на пешеходном мосту в Ишиме. Коммунальщики сталкивались с проблемой временного перекрытия дорог и подтопления участков трасс, которые мешали экипажам мусоровозов проехать к местам накопления ТКО. Из-за этого водителям спецтехники приходилось проводить в рейсах в два раза больше времени, выбирая пути объезда. «Службы и компании, задействованные в работе системы обращения с твердыми коммунальными отходами, показали свою готовность принимать нестандартные решения, чтобы обеспечивать оказание социально-значимой услуги. А если потребуется помощь — с готовностью выйти за рамки повседневной работы. Благодарим за самоотверженность коллег и восхищаемся сплоченностью земляков. Испытание стихией Тюменская область прошла достойно», — подчеркнули в компании.
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