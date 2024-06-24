В Новоуральске (Свердловская область) выпускница лицея № 56 Анна Марковская получила максимальные результаты на ЕГЭ по литературе, русскому и английскому языкам, набрав 300 баллов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.
«В течение всего года я готовилась к участию в олимпиадах, в том числе на базе фонда поддержки талантливых детей „Золотое сечение“. Именно эта тщательная работа дала возможность уверенно себя чувствовать и на ЕГЭ. В подготовке к экзаменам мне помогали мои школьные педагоги — учитель русского языка и литературы Елена Чаусова, и учителя английского языка Татьяна Карманова и Мария Лисак. Я очень благодарна им за поддержку, это и их победа тоже», — сказала выпускница.
По словам директора лицея Ольги Южаковой, Марковская еще во втором классе получила звание лучшего лицеиста и удерживала этот статус до завершения учебы. На счету выпускницы призовые места и победы во многих Всероссийских олимпиадах.
Школьники из Екатеринбурга, получившие 200 баллов за два предмета на ЕГЭ, в разговоре с URA.RU раскрыли секреты, которые им помогли сдать экзамен. Ради хорошей подготовки они минимизировали общение с друзьями и постарались на время забыть про хобби.
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