24 июня 2024

В Свердловской области появилась первая 300-балльница на ЕГЭ. Фото

Первой 300-балльницей по ЕГЭ среди свердловчан стала выпускница из Новоуральска
© Служба новостей «URA.RU»
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Марковская выпускалась из новоуральского лицея № 56
Марковская выпускалась из новоуральского лицея № 56 Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) выпускница лицея № 56 Анна Марковская получила максимальные результаты на ЕГЭ по литературе, русскому и английскому языкам, набрав 300 баллов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.

«В течение всего года я готовилась к участию в олимпиадах, в том числе на базе фонда поддержки талантливых детей „Золотое сечение“. Именно эта тщательная работа дала возможность уверенно себя чувствовать и на ЕГЭ. В подготовке к экзаменам мне помогали мои школьные педагоги — учитель русского языка и литературы Елена Чаусова, и учителя английского языка Татьяна Карманова и Мария Лисак. Я очень благодарна им за поддержку, это и их победа тоже», — сказала выпускница.

По словам директора лицея Ольги Южаковой, Марковская еще во втором классе получила звание лучшего лицеиста и удерживала этот статус до завершения учебы. На счету выпускницы призовые места и победы во многих Всероссийских олимпиадах.

Школьники из Екатеринбурга, получившие 200 баллов за два предмета на ЕГЭ, в разговоре с URA.RU раскрыли секреты, которые им помогли сдать экзамен. Ради хорошей подготовки они минимизировали общение с друзьями и постарались на время забыть про хобби.

Анна Марковская сдавала литературу, английский и русский языки
Анна Марковская сдавала литературу, английский и русский языки
Фото:

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В Новоуральске (Свердловская область) выпускница лицея № 56 Анна Марковская получила максимальные результаты на ЕГЭ по литературе, русскому и английскому языкам, набрав 300 баллов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «В течение всего года я готовилась к участию в олимпиадах, в том числе на базе фонда поддержки талантливых детей „Золотое сечение“. Именно эта тщательная работа дала возможность уверенно себя чувствовать и на ЕГЭ. В подготовке к экзаменам мне помогали мои школьные педагоги — учитель русского языка и литературы Елена Чаусова, и учителя английского языка Татьяна Карманова и Мария Лисак. Я очень благодарна им за поддержку, это и их победа тоже», — сказала выпускница. По словам директора лицея Ольги Южаковой, Марковская еще во втором классе получила звание лучшего лицеиста и удерживала этот статус до завершения учебы. На счету выпускницы призовые места и победы во многих Всероссийских олимпиадах. Школьники из Екатеринбурга, получившие 200 баллов за два предмета на ЕГЭ, в разговоре с URA.RU раскрыли секреты, которые им помогли сдать экзамен. Ради хорошей подготовки они минимизировали общение с друзьями и постарались на время забыть про хобби.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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