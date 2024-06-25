Челябинцы показали превращение лечебного озера в болото. Видео

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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, водоросли, пляж, отдых, тина
Озеро Песчаное зарастает тиной Фото:

Жители Челябинской области показали превращение лечебного озера Песчаное, которое находится возле села Шеломенцево Еткульского района, в болото. По словам очевидцев, тину прибивает ветром к берегу, где она начинает источать неприятные запахи.

«За последние пять лет озеро Песчаное очень сильно обмелело, на берегах обнажилась многометровая полоска песка. В этом году вода чуть прибыла, но появилась новая напасть — тина. Она тухнет и воняет, владельцы местных баз и арендаторы береговой зоны граблями пытаются извлечь зеленую массу из воды, но ее слишком много», — рассказывает читатель URA.RU.

По словам местных жителей, за последние 20-25 лет озеро никогда не покрывалось тиной. На берегах росли камыши, но в местах активного купания вода всегда была чистой и прозрачной без водорослей. Озеро известно своей голубой глиной, которая используется в лечебных и косметических целях. Из-за плавного набора глубины, пресной воды, быстрого прогрева и обилия песка озеро являлось излюбленным местом для купания детей.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального минэкологии. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

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Жители Челябинской области показали превращение лечебного озера Песчаное, которое находится возле села Шеломенцево Еткульского района, в болото. По словам очевидцев, тину прибивает ветром к берегу, где она начинает источать неприятные запахи. «За последние пять лет озеро Песчаное очень сильно обмелело, на берегах обнажилась многометровая полоска песка. В этом году вода чуть прибыла, но появилась новая напасть — тина. Она тухнет и воняет, владельцы местных баз и арендаторы береговой зоны граблями пытаются извлечь зеленую массу из воды, но ее слишком много», — рассказывает читатель URA.RU. По словам местных жителей, за последние 20-25 лет озеро никогда не покрывалось тиной. На берегах росли камыши, но в местах активного купания вода всегда была чистой и прозрачной без водорослей. Озеро известно своей голубой глиной, которая используется в лечебных и косметических целях. Из-за плавного набора глубины, пресной воды, быстрого прогрева и обилия песка озеро являлось излюбленным местом для купания детей. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального минэкологии. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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