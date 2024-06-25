Челябинцы показали превращение лечебного озера в болото. Видео

25 июня 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Озеро Песчаное зарастает тиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области показали превращение лечебного озера Песчаное, которое находится возле села Шеломенцево Еткульского района, в болото. По словам очевидцев, тину прибивает ветром к берегу, где она начинает источать неприятные запахи. «За последние пять лет озеро Песчаное очень сильно обмелело, на берегах обнажилась многометровая полоска песка. В этом году вода чуть прибыла, но появилась новая напасть — тина. Она тухнет и воняет, владельцы местных баз и арендаторы береговой зоны граблями пытаются извлечь зеленую массу из воды, но ее слишком много», — рассказывает читатель URA.RU. По словам местных жителей, за последние 20-25 лет озеро никогда не покрывалось тиной. На берегах росли камыши, но в местах активного купания вода всегда была чистой и прозрачной без водорослей. Озеро известно своей голубой глиной, которая используется в лечебных и косметических целях. Из-за плавного набора глубины, пресной воды, быстрого прогрева и обилия песка озеро являлось излюбленным местом для купания детей. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального минэкологии. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области показали превращение лечебного озера Песчаное, которое находится возле села Шеломенцево Еткульского района, в болото. По словам очевидцев, тину прибивает ветром к берегу, где она начинает источать неприятные запахи. «За последние пять лет озеро Песчаное очень сильно обмелело, на берегах обнажилась многометровая полоска песка. В этом году вода чуть прибыла, но появилась новая напасть — тина. Она тухнет и воняет, владельцы местных баз и арендаторы береговой зоны граблями пытаются извлечь зеленую массу из воды, но ее слишком много», — рассказывает читатель URA.RU. По словам местных жителей, за последние 20-25 лет озеро никогда не покрывалось тиной. На берегах росли камыши, но в местах активного купания вода всегда была чистой и прозрачной без водорослей. Озеро известно своей голубой глиной, которая используется в лечебных и косметических целях. Из-за плавного набора глубины, пресной воды, быстрого прогрева и обилия песка озеро являлось излюбленным местом для купания детей. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального минэкологии. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.