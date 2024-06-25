В сквере Кургана, где снесут дома, появится туевая аллея. Фото

25 июня 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Свердловская компания построит в Кургане сквер на месте снесенных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Кургана высадит туи в новом сквере, который появится на месте снесенных аварийных домов. Чиновники уже нашли подрядчика для работ. Корреспондент URA.RU расскажет, как власти планируют обустроить новую зону для отдыха курганцев. «В ведомости объемов работ указано, что в новом сквере планируется посадить пять туй, столько же елей. Также планируют постелить газон и посадить овсяницу с вейником. Из работ также планируется благоустройство покрытия», — сообщается в документе на сайте госзакупок. Из ведомости следует, что подрядчик должен будет расчистить территорию нового сквера от мусора, подготовить почву для растений, а также убрать старые пни и деревья. На месте также уберут старое щебневое и асфальтовое покрытие, а вместо этого положат плитняк и тротуарную плитку. Новость по теме Трансформация аварийного жилья в зеленую зону: что делают с домами Кургана перед сносом. Фото, видео Как сказано выше, подрядчика уже нашли. Им стал предприниматель из Свердловской области. Согласно документу, он готов взять 8 500 000 рублей за свою работу вместо 11 000 000 (начальная цена контракта). Закончить работы бизнесмен должен до 1 октября 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на улице Кирова начался снос аварийных домов, на месте которых запланировано строительство сквера. Работы по демонтажу зданий уже ведутся: рабочие убирают деревянные конструкции, устанавливают ограждение. Мусор, который подрядчику из Свердловской области придется убрать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На месте снесенных домов в центре Кургана построят новый сквер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Кургана высадит туи в новом сквере, который появится на месте снесенных аварийных домов. Чиновники уже нашли подрядчика для работ. Корреспондент URA.RU расскажет, как власти планируют обустроить новую зону для отдыха курганцев. «В ведомости объемов работ указано, что в новом сквере планируется посадить пять туй, столько же елей. Также планируют постелить газон и посадить овсяницу с вейником. Из работ также планируется благоустройство покрытия», — сообщается в документе на сайте госзакупок. Из ведомости следует, что подрядчик должен будет расчистить территорию нового сквера от мусора, подготовить почву для растений, а также убрать старые пни и деревья. На месте также уберут старое щебневое и асфальтовое покрытие, а вместо этого положат плитняк и тротуарную плитку. Как сказано выше, подрядчика уже нашли. Им стал предприниматель из Свердловской области. Согласно документу, он готов взять 8 500 000 рублей за свою работу вместо 11 000 000 (начальная цена контракта). Закончить работы бизнесмен должен до 1 октября 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на улице Кирова начался снос аварийных домов, на месте которых запланировано строительство сквера. Работы по демонтажу зданий уже ведутся: рабочие убирают деревянные конструкции, устанавливают ограждение.