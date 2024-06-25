Власти рассказали, когда откроют движение на улице Газовиков

В Тюмени движение по улице Газовиков (участок Муравленко) планируют открыть на этой неделе. Об этом рассказали в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Улица была перекрыта более года.
«В Тюмени в рамках дорожного сезона проводятся строительные работы на 9 объектах общей протяженностью порядка 12 км. <...> А вот на улице Газовиков (участок улицы Муравленко) дорожники готовятся открыть движение уже на этой неделе», — рассказали в департаменте. Ранее сообщалось, что работы планируют завершить 15 ноября 2024 года.
Также в районе «Комаровской» в этом сезоне построят 1,4 км дорог, в следующем году работы продолжатся. Отмечается, что и в районе Алебашево ведется строительство улиц Пожарных и Спасателей, Разведчика Кузнецова, Генерала Матвеева, Братьев Бондаревых, Ивана Чистякова.
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