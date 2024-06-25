Власти рассказали, когда откроют движение на улице Газовиков

В Тюмени на неделе откроют движение на улице Газовиков
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Работы велись с прошлого года
Работы велись с прошлого года Фото:

В Тюмени движение по улице Газовиков (участок Муравленко) планируют открыть на этой неделе. Об этом рассказали в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Улица была перекрыта более года.

«В Тюмени в рамках дорожного сезона проводятся строительные работы на 9 объектах общей протяженностью порядка 12 км. <...> А вот на улице Газовиков (участок улицы Муравленко) дорожники готовятся открыть движение уже на этой неделе», — рассказали в департаменте. Ранее сообщалось, что работы планируют завершить 15 ноября 2024 года.

Также в районе «Комаровской» в этом сезоне построят 1,4 км дорог, в следующем году работы продолжатся. Отмечается, что и в районе Алебашево ведется строительство улиц Пожарных и Спасателей, Разведчика Кузнецова, Генерала Матвеева, Братьев Бондаревых, Ивана Чистякова.

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В Тюмени движение по улице Газовиков (участок Муравленко) планируют открыть на этой неделе. Об этом рассказали в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Улица была перекрыта более года. «В Тюмени в рамках дорожного сезона проводятся строительные работы на 9 объектах общей протяженностью порядка 12 км. <...> А вот на улице Газовиков (участок улицы Муравленко) дорожники готовятся открыть движение уже на этой неделе», — рассказали в департаменте. Ранее сообщалось, что работы планируют завершить 15 ноября 2024 года. Также в районе «Комаровской» в этом сезоне построят 1,4 км дорог, в следующем году работы продолжатся. Отмечается, что и в районе Алебашево ведется строительство улиц Пожарных и Спасателей, Разведчика Кузнецова, Генерала Матвеева, Братьев Бондаревых, Ивана Чистякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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