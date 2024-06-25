На фестивале «Ночь музыки», который пройдет 28 июня в Екатеринбурге, одна из площадок расположится в ресторане «Большой грузинский». Здесь выступит группа, солист которой поставит рекорд заведения, рассказал URA.RU владелец ресторана Кирилл Шлаен.
«У нас есть группа, она называется „Большой грузинский бэнд“. Может быть, вы о ней не слышали, но это группа, которая дает больше всех концертов в Екатеринбурге — 235 в год. У них есть маленькое достижение — во время одной известной песни они дольше всех тянут одну ноту. Это здесь такая местная достопримечательность», — анонсировал Шлаен.
«Большой грузинский бэнд» выступит возле ресторана вместе с грузинской певицей Меги Гогитидзе. Специально по случаю фестиваля и трехлетия ресторана вокалист возьмет самую длинную ноту в грузинской песне — это будет рекордом для заведения. Бесплатное выступление намечено на 19:00 на площадке возле Макаровского моста.
В юбилейном сезоне на «Ночи музыки» выступят Хаски, Mary Gu, Dead Blonde, Антоха МС, Therr Maitz (Антон Беляев), и другие артисты. Фестиваль пройдет 28 июня на более чем 100 площадках города. Обо всех предстоящих концертах — в сюжете URA.RU.
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