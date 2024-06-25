Пермяки начали переносить поездки в Дагестан

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Пермяки хотят перенести отпуск
Пермяки хотят перенести отпуск Фото:

Жители Пермского края стали направлять запросы в турфирмы, чтобы перенести поездки в Дагестан. Об этом URA.RU сообщила директор пермской туристической компании «А-тур» Алина Балыбердина.

«От туристов поступают запросы о переносах туров в Дагестан. Но фактических переносов и массовых отмен пока нет», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Она добавила, что с 24 июня были отменены экскурсии в Дербент. При этом в горы все поездки проходят без изменений.

Ранее URA.RU рассказало, что в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах в ночь на 24 июня. Погибли сотрудники полиции и гражданские лица.

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Жители Пермского края стали направлять запросы в турфирмы, чтобы перенести поездки в Дагестан. Об этом URA.RU сообщила директор пермской туристической компании «А-тур» Алина Балыбердина. «От туристов поступают запросы о переносах туров в Дагестан. Но фактических переносов и массовых отмен пока нет», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она добавила, что с 24 июня были отменены экскурсии в Дербент. При этом в горы все поездки проходят без изменений. Ранее URA.RU рассказало, что в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах в ночь на 24 июня. Погибли сотрудники полиции и гражданские лица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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