Пермяки начали переносить поездки в Дагестан

Жители Пермского края стали направлять запросы в турфирмы, чтобы перенести поездки в Дагестан. Об этом URA.RU сообщила директор пермской туристической компании «А-тур» Алина Балыбердина.
«От туристов поступают запросы о переносах туров в Дагестан. Но фактических переносов и массовых отмен пока нет», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Она добавила, что с 24 июня были отменены экскурсии в Дербент. При этом в горы все поездки проходят без изменений.
Ранее URA.RU рассказало, что в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах в ночь на 24 июня. Погибли сотрудники полиции и гражданские лица.
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