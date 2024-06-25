Песков рассказал, что в Кремле думают о новом пакете санкций ЕС

Кремль использует наработанный опыт против нового пакета санкций ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле назвали незаконными новые санкции против России
В Кремле назвали незаконными новые санкции против России Фото:

В Кремле к новому пакету антироссийских санкций относятся так же, как и ко всем предыдущим. Россия считает ограничение незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«[О 14-м пакете санкции] думаем так же, как думали и в отношении предыдущих тринадцати. Мы считаем эти ограничения незаконными и выступаем категорически против них. Мы убеждены, что санкции — это обоюдоострое оружие. Во многом эти ограничения бумерангом бьют по интересам стран, которые их вводят. У нас уже есть опыт минимизации последствий от таких ограничений. Мы постоянно развиваем наш опыт и будем это делать дальше», — заявил Песков.

Евросоюз ввел 14 пакет антироссийских санкций. Рестрикции коснулись экспорта СПГ и проектов в этой сфере, импорта российского гелия, вывоза культурных и исторических ценностей, «в которых можно заподозрить украинское происхождение». Среди прочего введен также запрет европейским авиакомпаниям на частные перелеты из России и другие санкции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле к новому пакету антироссийских санкций относятся так же, как и ко всем предыдущим. Россия считает ограничение незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[О 14-м пакете санкции] думаем так же, как думали и в отношении предыдущих тринадцати. Мы считаем эти ограничения незаконными и выступаем категорически против них. Мы убеждены, что санкции — это обоюдоострое оружие. Во многом эти ограничения бумерангом бьют по интересам стран, которые их вводят. У нас уже есть опыт минимизации последствий от таких ограничений. Мы постоянно развиваем наш опыт и будем это делать дальше», — заявил Песков. Евросоюз ввел 14 пакет антироссийских санкций. Рестрикции коснулись экспорта СПГ и проектов в этой сфере, импорта российского гелия, вывоза культурных и исторических ценностей, «в которых можно заподозрить украинское происхождение». Среди прочего введен также запрет европейским авиакомпаниям на частные перелеты из России и другие санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...