Песков рассказал, что в Кремле думают о новом пакете санкций ЕС

В Кремле к новому пакету антироссийских санкций относятся так же, как и ко всем предыдущим. Россия считает ограничение незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«[О 14-м пакете санкции] думаем так же, как думали и в отношении предыдущих тринадцати. Мы считаем эти ограничения незаконными и выступаем категорически против них. Мы убеждены, что санкции — это обоюдоострое оружие. Во многом эти ограничения бумерангом бьют по интересам стран, которые их вводят. У нас уже есть опыт минимизации последствий от таких ограничений. Мы постоянно развиваем наш опыт и будем это делать дальше», — заявил Песков.
Евросоюз ввел 14 пакет антироссийских санкций. Рестрикции коснулись экспорта СПГ и проектов в этой сфере, импорта российского гелия, вывоза культурных и исторических ценностей, «в которых можно заподозрить украинское происхождение». Среди прочего введен также запрет европейским авиакомпаниям на частные перелеты из России и другие санкции.
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