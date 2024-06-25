Мошенники рассылают фейки на бланке Минобрнауки от имени челябинского ректора. Скрин

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Пресс-конференция ио ректора ЮУрГУ Александра Вагнера. Челябинск, вагнер александр
Александр Вагнер сообщил о новом трюке мошенников Фото:

Ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер 25 июня предупредил о том, что мошенники пользуются бланками Минобрнауки России для рассылки фейков. Соответствующий пост Вагнер разместил в своем telegram-канале.

«Якобы от моего имени сотрудники получают письмо на бланке Минобрнауки России — это очередная попытка мошенников „развести“ нас! Каждый преподаватель, студент и сотрудник должен знать, что в нашем университете запрещено использовать месенджеры для решения рабочих вопросов и деловой переписки!» — сообщил Вагнер.

Ректор добавил, что любые разговоры, которые заканчиваются тем, что надо кому-то перечислить ваши деньги — это развод. Он попросил читателей в обязательном порядке сообщать своему непосредственному руководителю о любых сообщениях, поступающих от имени Вагнера.

Мошенники прикрываются бланками Минобрнауки
Мошенники прикрываются бланками Минобрнауки

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Ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер 25 июня предупредил о том, что мошенники пользуются бланками Минобрнауки России для рассылки фейков. Соответствующий пост Вагнер разместил в своем telegram-канале. «Якобы от моего имени сотрудники получают письмо на бланке Минобрнауки России — это очередная попытка мошенников „развести“ нас! Каждый преподаватель, студент и сотрудник должен знать, что в нашем университете запрещено использовать месенджеры для решения рабочих вопросов и деловой переписки!» — сообщил Вагнер. Ректор добавил, что любые разговоры, которые заканчиваются тем, что надо кому-то перечислить ваши деньги — это развод. Он попросил читателей в обязательном порядке сообщать своему непосредственному руководителю о любых сообщениях, поступающих от имени Вагнера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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