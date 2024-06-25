Ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер 25 июня предупредил о том, что мошенники пользуются бланками Минобрнауки России для рассылки фейков. Соответствующий пост Вагнер разместил в своем telegram-канале.
«Якобы от моего имени сотрудники получают письмо на бланке Минобрнауки России — это очередная попытка мошенников „развести“ нас! Каждый преподаватель, студент и сотрудник должен знать, что в нашем университете запрещено использовать месенджеры для решения рабочих вопросов и деловой переписки!» — сообщил Вагнер.
Ректор добавил, что любые разговоры, которые заканчиваются тем, что надо кому-то перечислить ваши деньги — это развод. Он попросил читателей в обязательном порядке сообщать своему непосредственному руководителю о любых сообщениях, поступающих от имени Вагнера.
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