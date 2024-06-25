ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины на Россию из-за Крыма

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ЕСПЧ признали жалобу Украины на РФ приемлемой
ЕСПЧ признали жалобу Украины на РФ приемлемой Фото:

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынесла решение, признав Россию виновной в нарушении ряда статей Европейской конвенции по правам человека в контексте событий в Крыму. Такое решение последовало после рассмотрения иска «Украина против России», поданного в марте 2014 года.

«Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статей 2 (право на жизнь — прим. URA.RU), 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения — прим. URA.RU), 5 (право на безопасность и свободу — прим. URA.RU), 6 (право на справедливое судебное разбирательство — прим. URA.RU), 7 (наказание без закона — прим. URA.RU), 8 (право на уважение частной и семейной жизни — прим. URA.RU), 9 (свобода религии — прим. URA.RU), 10 (свобода выражения мнений — прим. URA.RU), 11 (свобода собрания — прим. URA.RU), 14 (запрещение дискриминации — прим. URA.RU) и 18 (ограничение применения ограничений прав — прим. URA.RU) Европейской конвенции по правам человека», — следует из текста решения

В перечне СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации — издания более чем 20 стран Евросоюза. Снятие ограничений со стороны России возможно при пересмотре ЕС запрета на вещание российских СМИ.

Украина обвинила Россию в нарушениях прав человека на территории Крыма с февраля 2014 года. В частности, речь шла о случаях убийства мирных граждан, незаконных задержаниях, запугивании журналистов и дискриминации. ЕСПЧ признал частичную ответственность России за административную практику, приведшую к нарушениям, но отклонил другие обвинения. При этом суд не стал рассматривать законность присоединения Крыма к России.

Полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине в 1954 году. Позже Крым вернулся в состав России в 2014 году в результате референдума.

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Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынесла решение, признав Россию виновной в нарушении ряда статей Европейской конвенции по правам человека в контексте событий в Крыму. Такое решение последовало после рассмотрения иска «Украина против России», поданного в марте 2014 года. «Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статей 2 (право на жизнь — прим. URA.RU), 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения — прим. URA.RU), 5 (право на безопасность и свободу — прим. URA.RU), 6 (право на справедливое судебное разбирательство — прим. URA.RU), 7 (наказание без закона — прим. URA.RU), 8 (право на уважение частной и семейной жизни — прим. URA.RU), 9 (свобода религии — прим. URA.RU), 10 (свобода выражения мнений — прим. URA.RU), 11 (свобода собрания — прим. URA.RU), 14 (запрещение дискриминации — прим. URA.RU) и 18 (ограничение применения ограничений прав — прим. URA.RU) Европейской конвенции по правам человека», — следует из текста решения.  В перечне СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации — издания более чем 20 стран Евросоюза. Снятие ограничений со стороны России возможно при пересмотре ЕС запрета на вещание российских СМИ. Украина обвинила Россию в нарушениях прав человека на территории Крыма с февраля 2014 года. В частности, речь шла о случаях убийства мирных граждан, незаконных задержаниях, запугивании журналистов и дискриминации. ЕСПЧ признал частичную ответственность России за административную практику, приведшую к нарушениям, но отклонил другие обвинения. При этом суд не стал рассматривать законность присоединения Крыма к России. Полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине в 1954 году. Позже Крым вернулся в состав России в 2014 году в результате референдума.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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