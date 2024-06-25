Екатеринбурженка, пробравшаяся в крови в колледж, лишена родительских прав

25 июня 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Госпитализированная женщина могла находиться под запрещенными веществами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наталья, пробравшаяся в крови в Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, имеет двух несовершеннолетних детей, но лишена родительских прав. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за воровство, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ за причастность к кражам. Имеет двух несовершеннолетних детей, но родительских прав лишена. Со слов ее спутника жизни, в похожие истории Наталья попадает довольно часто», — сказал полковник Горелых. В настоящее время сыщики угрозыска отдела полиции № 9 проверяют, употребляет ли 33-летняя Наталья запрещенные вещества, которые, возможно, могли бы вывести ее в неадекватное состояние. «По итогам начавшихся проверочных мероприятий сотрудники ОВД примут обоснованное процессуальное решение», — представитель свердловской полиции. Женщина пробралась в колледж через открытое окно, а перед этим порезалась об острые края забора, когда его перелезала из-за выдуманной угрозы преследования. Показания очевидцев расходились: одни утверждали, что в учреждении из-за этого якобы провели эвакуацию, а женщина была с ножом. Однако Горелых опроверг наличие оружия у 33-летней Натальи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наталья, пробравшаяся в крови в Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, имеет двух несовершеннолетних детей, но лишена родительских прав. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за воровство, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ за причастность к кражам. Имеет двух несовершеннолетних детей, но родительских прав лишена. Со слов ее спутника жизни, в похожие истории Наталья попадает довольно часто», — сказал полковник Горелых. В настоящее время сыщики угрозыска отдела полиции № 9 проверяют, употребляет ли 33-летняя Наталья запрещенные вещества, которые, возможно, могли бы вывести ее в неадекватное состояние. «По итогам начавшихся проверочных мероприятий сотрудники ОВД примут обоснованное процессуальное решение», — представитель свердловской полиции. Женщина пробралась в колледж через открытое окно, а перед этим порезалась об острые края забора, когда его перелезала из-за выдуманной угрозы преследования. Показания очевидцев расходились: одни утверждали, что в учреждении из-за этого якобы провели эвакуацию, а женщина была с ножом. Однако Горелых опроверг наличие оружия у 33-летней Натальи.