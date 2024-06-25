«Равис» отказался от иска к свердловским покупателям

25 июня 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Иск от «Рависа» к покупателям исчерпан Фото: Александр Мамаев © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу, инициированному АО «Равис-птицефабрика Сосновская». Иск был направлен против четырех ответчиков с требованием раскрыть информацию о сделке с акциями. «Истец отказался от исковых требований, так как ответчик ООО „Уральская Агропромышленная Группа“ предоставил все необходимые сведения», — сообщили в судебном заседании 25 июня. В результате предоставления запрашиваемой информации по параллельному делу истец счел, что нет необходимости в дальнейшем истребовании данных, что послужило основанием для прекращения процесса. Ранее стало известно, что «УралАгроГруп» в декабре 2023 года купил 41,2% пакета акций крупнейшего собственника птицефабрики Андрея Косилова. В марте новый акционер потребовал через суд предоставить ему учредительные, хозяйственные и отчетные документы, но владельцы холдинга не отреагировали. Иск от «Равис» был подан к «УАГ», Косилову и представителям его семьи для того, чтобы доказать ничтожность сделки. Отменив ее, общество намеревалось перевести акции на свой баланс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу, инициированному АО «Равис-птицефабрика Сосновская». Иск был направлен против четырех ответчиков с требованием раскрыть информацию о сделке с акциями. «Истец отказался от исковых требований, так как ответчик ООО „Уральская Агропромышленная Группа“ предоставил все необходимые сведения», — сообщили в судебном заседании 25 июня. В результате предоставления запрашиваемой информации по параллельному делу истец счел, что нет необходимости в дальнейшем истребовании данных, что послужило основанием для прекращения процесса. Ранее стало известно, что «УралАгроГруп» в декабре 2023 года купил 41,2% пакета акций крупнейшего собственника птицефабрики Андрея Косилова. В марте новый акционер потребовал через суд предоставить ему учредительные, хозяйственные и отчетные документы, но владельцы холдинга не отреагировали. Иск от «Равис» был подан к «УАГ», Косилову и представителям его семьи для того, чтобы доказать ничтожность сделки. Отменив ее, общество намеревалось перевести акции на свой баланс.