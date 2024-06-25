Курганские власти экстренно нашли деньги на ремонт домов, пострадавших от шторма. Фото

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Дома под снос по улице Дзержинского. Курган, окна, улица дзержинского, ветхое жилье, решетки на окнах, дома под снос
В Курганском округе шторм повредил более 60 домов (архивное фото) Фото:

Властям Курганской области пришлось экстренно искать деньги на ремонт 61 дома, поврежденного 24 июня в Петуховском округе во время шторма. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«По кровлям 61 дома, пострадавшего вчера в Петуховском МО. Четыре дома, в которых проживают семьи участников СВО, — восстановление всех кровель будет произведено полностью за счет государства. Остальным пострадавшим государством будут закуплены и бесплатно переданы все материалы, необходимые для восстановления», — заявил Шумков.

Помимо жилых домов, ремонтные работы затронут и социальные объекты, включая школы и санаторий. Власти добавили, что в Кургане управляющие компании приступили к обследованию и устранению повреждений кровли многоквартирных домов, а также к расчистке территорий от сломанных деревьев. В правительстве добавили, что электроснабжение в регионе было восстановлено.

Шторм в Курганской области прошел 24 июня. Из-за него сломались деревья, отрывались металлические листы, а некоторые дома и машины затопило.

Шторм повредил крыши домов
Шторм повредил крыши домов
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Власти привезли для пострадавших стройматериалы
Власти привезли для пострадавших стройматериалы
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Властям Курганской области пришлось экстренно искать деньги на ремонт 61 дома, поврежденного 24 июня в Петуховском округе во время шторма. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «По кровлям 61 дома, пострадавшего вчера в Петуховском МО. Четыре дома, в которых проживают семьи участников СВО, — восстановление всех кровель будет произведено полностью за счет государства. Остальным пострадавшим государством будут закуплены и бесплатно переданы все материалы, необходимые для восстановления», — заявил Шумков. Помимо жилых домов, ремонтные работы затронут и социальные объекты, включая школы и санаторий. Власти добавили, что в Кургане управляющие компании приступили к обследованию и устранению повреждений кровли многоквартирных домов, а также к расчистке территорий от сломанных деревьев. В правительстве добавили, что электроснабжение в регионе было восстановлено. Шторм в Курганской области прошел 24 июня. Из-за него сломались деревья, отрывались металлические листы, а некоторые дома и машины затопило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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