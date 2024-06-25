Курганские власти экстренно нашли деньги на ремонт домов, пострадавших от шторма. Фото

25 июня 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

В Курганском округе шторм повредил более 60 домов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Властям Курганской области пришлось экстренно искать деньги на ремонт 61 дома, поврежденного 24 июня в Петуховском округе во время шторма. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «По кровлям 61 дома, пострадавшего вчера в Петуховском МО. Четыре дома, в которых проживают семьи участников СВО, — восстановление всех кровель будет произведено полностью за счет государства. Остальным пострадавшим государством будут закуплены и бесплатно переданы все материалы, необходимые для восстановления», — заявил Шумков. Помимо жилых домов, ремонтные работы затронут и социальные объекты, включая школы и санаторий. Власти добавили, что в Кургане управляющие компании приступили к обследованию и устранению повреждений кровли многоквартирных домов, а также к расчистке территорий от сломанных деревьев. В правительстве добавили, что электроснабжение в регионе было восстановлено. Шторм в Курганской области прошел 24 июня. Из-за него сломались деревья, отрывались металлические листы, а некоторые дома и машины затопило. Шторм повредил крыши домов Фото: администрация Петуховского муниципального округа Власти привезли для пострадавших стройматериалы Фото: администрация Петуховского муниципального округа Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Властям Курганской области пришлось экстренно искать деньги на ремонт 61 дома, поврежденного 24 июня в Петуховском округе во время шторма. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «По кровлям 61 дома, пострадавшего вчера в Петуховском МО. Четыре дома, в которых проживают семьи участников СВО, — восстановление всех кровель будет произведено полностью за счет государства. Остальным пострадавшим государством будут закуплены и бесплатно переданы все материалы, необходимые для восстановления», — заявил Шумков. Помимо жилых домов, ремонтные работы затронут и социальные объекты, включая школы и санаторий. Власти добавили, что в Кургане управляющие компании приступили к обследованию и устранению повреждений кровли многоквартирных домов, а также к расчистке территорий от сломанных деревьев. В правительстве добавили, что электроснабжение в регионе было восстановлено. Шторм в Курганской области прошел 24 июня. Из-за него сломались деревья, отрывались металлические листы, а некоторые дома и машины затопило.