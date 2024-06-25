В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
В ближайшие дни на Урале будет дуть ветер и идти дождь Фото:

В Свердловской области до 26 июня продлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное МЧС в официальном telegram-канале.

«По данным синоптиков 26 июня местами в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду», — сказано в посте. Согласно сообщениям метеорологов, в среду также похолодает. Столбик термометра опустится ночью до +12 градусов, а днем покажет +16-21.

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В Свердловской области до 26 июня продлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное МЧС в официальном telegram-канале. «По данным синоптиков 26 июня местами в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду», — сказано в посте. Согласно сообщениям метеорологов, в среду также похолодает. Столбик термометра опустится ночью до +12 градусов, а днем покажет +16-21.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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