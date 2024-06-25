В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

25 июня 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

В ближайшие дни на Урале будет дуть ветер и идти дождь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области до 26 июня продлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное МЧС в официальном telegram-канале. «По данным синоптиков 26 июня местами в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду», — сказано в посте. Согласно сообщениям метеорологов, в среду также похолодает. Столбик термометра опустится ночью до +12 градусов, а днем покажет +16-21. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области до 26 июня продлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное МЧС в официальном telegram-канале. «По данным синоптиков 26 июня местами в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду», — сказано в посте. Согласно сообщениям метеорологов, в среду также похолодает. Столбик термометра опустится ночью до +12 градусов, а днем покажет +16-21.