В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

В ближайшие дни на Урале будет дуть ветер и идти дождь
В Свердловской области до 26 июня продлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное МЧС в официальном telegram-канале.
«По данным синоптиков 26 июня местами в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду», — сказано в посте. Согласно сообщениям метеорологов, в среду также похолодает. Столбик термометра опустится ночью до +12 градусов, а днем покажет +16-21.
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