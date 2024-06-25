Челябинцы стали чаще покупать квартиры в Москве

Жители Челябинской области в июне 2024 года стали часто покупать вторичную недвижимость в Москве. Регион занял второе место среди городов России по покупке подобного жилья в столице. На первом месте — жители Петербурга и области, об этом 25 июня сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«В топ-3 регионов покупателей квартир в столице на вторичном оказались Санкт-Петербург, Челябинская область и Республика Татарстан. Жители регионов России все чаще интересуются приобретением жилья в Москве», — отметили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
При этом, как отметили в пресс-службе «Авито Недвижимость», с начала года новые квартиры в Москве в 62% случаев покупали жители регионов России. При этом столичным жильем на вторичном рынке россияне интересовались несколько меньше, их доля составляет 35%.
Как подсчитали аналитики, чаще всего в Москве покупают однокомнатные квартиры, из доля составляет 37%. На втором месте двухкомнатное жилье — 32%. И только каждый седьмой покупатель недвижимости в Москве приобретает квартиры-студии.
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