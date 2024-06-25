На ЧЭМК запустили новую плавильную печь за миллиард рублей

В ферросплавном цехе №7 Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) после капремонта запустили новую плавильную печь стоимостью 1 млрд рублей. Об этом сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе компании.
«Новое оборудование имеет более высокую энергоэффективность, улучшенные экологические показатели, позволит повысить качество выпускаемых ферросплавов и улучшить условия труда рабочих. Печь уже поставлена под напряжение и осваивается техническим персоналом. Капремонт проводился силами предприятия и отечественных проектировщиков», — пояснили на ЧЭМК.
Одновременно на газоочистном комплексе, работающем в единой системе с печью, полностью заменили старые рукавные фильтры на высокотемпературные, отремонтировали дымососы и приемные камеры. Все вещества, образующиеся в печи в процессе плавки, четко уходят в газоочистку, а предусмотренный конструкцией новой печи низкий зонт надежно ее укрывает и не позволяет пыли выбиться наружу.
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