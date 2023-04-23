ЧЭМК совершил прорыв в отечественной металлургии

На ЧЭМК в рамках технической модернизации установили новейшую плавильную печь (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запуск плавильной печи с низком зонтом в рамках глобальной реконструкции цеха №7 выводит Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) на принципиально новый технологический уровень. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Инвестиции в проект составили свыше 1,5 млрд рублей.

«Все вещества, образующиеся в печи в процессе плавки, четко уходят в газоочистку, а предусмотренный конструкцией новой печи низкий зонт надежно ее укрывает и не позволяет отходящим газам выбиться наружу. Это совершенно новый уровень подхода к процессу производства», — объясняет главный инженер по ремонтам Михаил Фролов.

У работников комбината, обслуживающих печь №46, появился комфортабельный пульт с кондиционером и приточно-вытяжной вентиляцией помещения. Благодаря АСУТП (автоматической системы управления производством) плавильщик стал, скорее, оператором плавильной печи. На каждый водоохлаждающий элемент установлены датчики, их показания в реальном времени отражаются в компьютере, который предупреждает о возможности аварийной ситуации.

«Работа по модернизации плавильной печи в Челябинске — комплексный проект, во много уникальный для России. Про импортозамещение много говорят, а мы вместе его делаем. Наша компания увидела у челябинцев новый подход к проектному управлению, когда все технические службы трудились, в буквальном смысле слова, 24 на 7. Без штурмовщины, без малейшего надрыва, так четко все было налажено. Отсюда и кратчайшие сроки запуска технически весьма сложных в эксплуатации агрегатов», — говорит председатель совета директоров компании «Сибэлектротерм» Михаил Кузьмин.

Проект подготовили местные эксперты из проектно-конструкторского управления, которое сохранили в 90-е годы. По их проектам работники ремонтно-механического цеха изготовили для стройки много оборудования: вибролотки, шарниры, шпильки, разнообразные закладные детали для строителей и много других изделий. Челябинцы собрали и смонтировали ванну, установили механизм перепуска и перемещения электродов, а также токоподвод. Также собственными силами налажены все энергокоммуникации печи и система видеонаблюдения.

«Постоянная техническая модернизация стала частью всего производственного процесса. Последние полтора десятка лет у нас в цехах поставляли оборудование и занимались пусконаладкой лучшие в мире мастера-металлурги из Норвегии, Южной Кореи, США, Германии и других стран. Одновременно наши специалисты наращивали собственные компетенции, обобщая и улучшая передовой мировой опыт в строительстве плавильных печей. Время не было потеряно зря, мы многому научились, и отечественные специалисты уже сами способны вывести оборудование на новый виток технологий. Страну мы не подведем», — резюмировал гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский.

В цехе №7 за минувшее время уже капитально реконструированы плавильные печи №№ 42, 43, 45. Сейчас вводится в эксплуатацию 46-я и на подходе капремонт еще одного агрегата. Благодаря этому уровень производства ферросплавов — а это важнейший компонент всей системы отечественной металлургии — в Челябинске не падает. Трудовой коллектив стабильно получает зарплату, а воздух в южноуральской столице становится чище.