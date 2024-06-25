Врио губернатора ХМАО признался, кем мечтал быть в детстве

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук признался, что в детстве мечтал быть строителем
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Руслан Кухарук признался, что в детстве мечтал стать строителем
Руслан Кухарук признался, что в детстве мечтал стать строителем Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук рассказал, что в детстве мечтал стать строителем. В этом он признался на встрече с участниками молодежного форума «Утро».

«Всегда ориентируешься на родителей. Я всегда смотрел на отца и хотел быть на него похожим. Поэтому в детстве я мечтал работать в строительной отрасли, быть строителем», — приводят слова Кухарука в telegram-канале «Новости Югры».

Форум «Утро» на этот раз проходит в Свердловской области. Его участниками стали более 1000 человек. Среди них работающая молодежь, студенты и школьники. Помимо образовательной программы гостей ждут встречи со знаменитостями.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук рассказал, что в детстве мечтал стать строителем. В этом он признался на встрече с участниками молодежного форума «Утро». «Всегда ориентируешься на родителей. Я всегда смотрел на отца и хотел быть на него похожим. Поэтому в детстве я мечтал работать в строительной отрасли, быть строителем», — приводят слова Кухарука в telegram-канале «Новости Югры». Форум «Утро» на этот раз проходит в Свердловской области. Его участниками стали более 1000 человек. Среди них работающая молодежь, студенты и школьники. Помимо образовательной программы гостей ждут встречи со знаменитостями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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