Врио губернатора ХМАО признался, кем мечтал быть в детстве

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук рассказал, что в детстве мечтал стать строителем. В этом он признался на встрече с участниками молодежного форума «Утро».
«Всегда ориентируешься на родителей. Я всегда смотрел на отца и хотел быть на него похожим. Поэтому в детстве я мечтал работать в строительной отрасли, быть строителем», — приводят слова Кухарука в telegram-канале «Новости Югры».
Форум «Утро» на этот раз проходит в Свердловской области. Его участниками стали более 1000 человек. Среди них работающая молодежь, студенты и школьники. Помимо образовательной программы гостей ждут встречи со знаменитостями.
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