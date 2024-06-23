На главном молодежном форуме УрФО устроили феерическое шоу с циркачами. Фото

В Екатеринбурге прошло официальное открытие молодежного форума «Утро»

24 июня 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Официальное открытие состоялось 23 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге впервые за четыре года проходит главный молодежный форум Уральского федерального округа — «Утро». Для участников придумали не только насыщенную образовательную программу, но и масштабное шоу, которое представили на открытии. Как это было — в фоторепортаже URA.RU. Для гостей подготовили представление с акцентом на космическую и цирковую тему. В течение полутора часов участники наблюдали, как взлетают ракеты, парят в невесомости космонавты, в зале ходят космические существа, а в конце циркачи устраивают акробатические трюки под потолком и катаются на одноколесном велосипеде. Открытие также сопровождалось песнями музыкантов и танцами от детских коллективов. В финале с приветственными словами к участникам обратились VIP-гости — свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Курганской области Вадим Шумков и спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Мы сделали все для того, чтобы участники и гости форума чувствовали себя здесь хорошо. Красочное и яркое открытие, подтверждение тому. Я уверен, что все дни, которые будут прожиты здесь, пройдут с максимальной пользой для каждого из вас. Вы получите массу интересной и важной для каждого из вас информации, массу общения, ну и, конечно же, друзей», — сказал Куйвашев. «Утро» проводится ежегодно в различных регионах Урала, в этом году — в Свердловской области. Участниками стали более 1000 человек, среди них работающая молодежь, студенты и школьники. Помимо образовательной программы гостей ждут встречи со знаменитостями — комиком Стасом Старовойтовым, фигуристами Алексеем Ягудиным, Ильей Авербухом и другими. Также на открытии выступил российский певец SHAMAN. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге впервые за четыре года проходит главный молодежный форум Уральского федерального округа — «Утро». Для участников придумали не только насыщенную образовательную программу, но и масштабное шоу, которое представили на открытии. Как это было — в фоторепортаже URA.RU. Для гостей подготовили представление с акцентом на космическую и цирковую тему. В течение полутора часов участники наблюдали, как взлетают ракеты, парят в невесомости космонавты, в зале ходят космические существа, а в конце циркачи устраивают акробатические трюки под потолком и катаются на одноколесном велосипеде. Открытие также сопровождалось песнями музыкантов и танцами от детских коллективов. В финале с приветственными словами к участникам обратились VIP-гости — свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Курганской области Вадим Шумков и спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Мы сделали все для того, чтобы участники и гости форума чувствовали себя здесь хорошо. Красочное и яркое открытие, подтверждение тому. Я уверен, что все дни, которые будут прожиты здесь, пройдут с максимальной пользой для каждого из вас. Вы получите массу интересной и важной для каждого из вас информации, массу общения, ну и, конечно же, друзей», — сказал Куйвашев. «Утро» проводится ежегодно в различных регионах Урала, в этом году — в Свердловской области. Участниками стали более 1000 человек, среди них работающая молодежь, студенты и школьники. Помимо образовательной программы гостей ждут встречи со знаменитостями — комиком Стасом Старовойтовым, фигуристами Алексеем Ягудиным, Ильей Авербухом и другими. Также на открытии выступил российский певец SHAMAN.