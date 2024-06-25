Школу бокса Сергея Ковалева в центре Челябинска построят по новому проекту

Мэрия Челябинска одобрила отклонение от предельных парамеров при строительстве школы единоборств экс-чемпиона мира бокса Сергея Ковалева. Объект возведут на участке площадью 12 тысяч 600 квадратных метров, при этом можно построить здание высотой до 18 метров, также изменился процент озеленения участка, сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно строительство объекта социально-культурного назначения „Школа единоборств С. А. Ковалева ‚Крашер‘, на земельном участке с максимальным размером земельного — 12 тысяч 600 квадратных метров, процентом озеленения — 45 и максимальной высотой объекта капитального строительства — 18 метров в рекреационно-спортивной зоне по улице Коммуны, 98 в Центральном районе города Челябинска“, — сообщается на сайте.
Проект был поддержан на общественных обсуждениях, которые проходили в Челябинске с 28 мая по 4 июня. Само строительство школы единоборств было одобрено еще в 2018 году. Для этого в аренду был предоставлен земельный участок, расположенный между легкоатлетическим манежем УралГУФК и гостиницей «Radisson Blu». Также была утверждена документация по планировке территории.
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