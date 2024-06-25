На Донбассе погиб участник СВО из Тюменской области

На Донбассе при выполнении задач в ходе спецоперации погиб боец из Тюменской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Уватского района. Мужчина служил в минометной батарее мотострелкового батальона.
«Сегодня с глубоким прискорбием жители Уватского района простились с земляком, настоящим патриотом, участником специальной военной операции — Михаилом Шаровым. С декабря 2023 года Михаил Викторович служил в минометной батарее мотострелкового батальона», — говорится в сообщении пресс-службы.
Михаил Шаров родился и вырос в Уватском районе, где получил специальность машиниста-тракториста. После армии он работал в коммунальном хозяйстве, женился и стал отцом двоих детей. Он был трижды ранен на передовой, но после лечения возвращался в строй.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!