На Донбассе погиб участник СВО из Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойца трижды ранили на передовой
Бойца трижды ранили на передовой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Донбассе при выполнении задач в ходе спецоперации погиб боец из Тюменской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Уватского района. Мужчина служил в минометной батарее мотострелкового батальона.

«Сегодня с глубоким прискорбием жители Уватского района простились с земляком, настоящим патриотом, участником специальной военной операции — Михаилом Шаровым. С декабря 2023 года Михаил Викторович служил в минометной батарее мотострелкового батальона», — говорится в сообщении пресс-службы.

Михаил Шаров родился и вырос в Уватском районе, где получил специальность машиниста-тракториста. После армии он работал в коммунальном хозяйстве, женился и стал отцом двоих детей. Он был трижды ранен на передовой, но после лечения возвращался в строй.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Донбассе при выполнении задач в ходе спецоперации погиб боец из Тюменской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Уватского района. Мужчина служил в минометной батарее мотострелкового батальона. «Сегодня с глубоким прискорбием жители Уватского района простились с земляком, настоящим патриотом, участником специальной военной операции — Михаилом Шаровым. С декабря 2023 года Михаил Викторович служил в минометной батарее мотострелкового батальона», — говорится в сообщении пресс-службы. Михаил Шаров родился и вырос в Уватском районе, где получил специальность машиниста-тракториста. После армии он работал в коммунальном хозяйстве, женился и стал отцом двоих детей. Он был трижды ранен на передовой, но после лечения возвращался в строй.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...