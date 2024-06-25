Прокуратура Перми выявила нарушения при содержании объектов культурного наследия

25 июня 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

На здании ДК имени Солдатова обнаружено отслоение штукатурки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения при содержании Дворца культуры им. Свердлова и «Дома Ученых» (жилой дом). Об этом рассказали в пресс-службе краевого ведомства. «Установлено, что МАУК „Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова“ и ТСЖ „Компрос 49“ не в полном объеме выполняли требования о подержании внешнего облика дворца культуры и „Дома Ученых“. На стенах объектов культурного наследия обнаружены отслоения штукатурки и краски, в некоторых местах имелись надписи и были приклеены листовки», — уточнили в краевой прокуратуре. Директору МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова» и председателю ТСЖ «Компрос 49» внесены представления, согласно которым они обязаны заняться устранением нарушений. Исполнение этого представления находится на контроле у прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения при содержании Дворца культуры им. Свердлова и «Дома Ученых» (жилой дом). Об этом рассказали в пресс-службе краевого ведомства. «Установлено, что МАУК „Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова“ и ТСЖ „Компрос 49“ не в полном объеме выполняли требования о подержании внешнего облика дворца культуры и „Дома Ученых“. На стенах объектов культурного наследия обнаружены отслоения штукатурки и краски, в некоторых местах имелись надписи и были приклеены листовки», — уточнили в краевой прокуратуре. Директору МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова» и председателю ТСЖ «Компрос 49» внесены представления, согласно которым они обязаны заняться устранением нарушений. Исполнение этого представления находится на контроле у прокуратуры.