Прокуратура Перми выявила нарушения при содержании объектов культурного наследия

Прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения при содержании Дворца культуры им. Свердлова и «Дома Ученых» (жилой дом). Об этом рассказали в пресс-службе краевого ведомства.
«Установлено, что МАУК „Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова“ и ТСЖ „Компрос 49“ не в полном объеме выполняли требования о подержании внешнего облика дворца культуры и „Дома Ученых“. На стенах объектов культурного наследия обнаружены отслоения штукатурки и краски, в некоторых местах имелись надписи и были приклеены листовки», — уточнили в краевой прокуратуре.
Директору МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова» и председателю ТСЖ «Компрос 49» внесены представления, согласно которым они обязаны заняться устранением нарушений. Исполнение этого представления находится на контроле у прокуратуры.
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Прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения при содержании Дворца культуры им. Свердлова и «Дома Ученых» (жилой дом). Об этом рассказали в пресс-службе краевого ведомства. «Установлено, что МАУК „Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова“ и ТСЖ „Компрос 49“ не в полном объеме выполняли требования о подержании внешнего облика дворца культуры и „Дома Ученых“. На стенах объектов культурного наследия обнаружены отслоения штукатурки и краски, в некоторых местах имелись надписи и были приклеены листовки», — уточнили в краевой прокуратуре. Директору МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова» и председателю ТСЖ «Компрос 49» внесены представления, согласно которым они обязаны заняться устранением нарушений. Исполнение этого представления находится на контроле у прокуратуры.