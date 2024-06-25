В челябинском поселке парень зарезал свою бывшую девушку в ходе ссоры

В поселке Нагорный Увельского района Челябинской области местный житель зарезал свою бывшую девушку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону, сообщив, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Мужчина задержан. По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, труп девушки нашли в квартире. Туда ее раненную с улицы (где и произошло нападение) принесла подруга. Но дождаться приезда скорой девушка не смогла — раны были слишком серьезные. У нее были зафиксированы ножевые ранения в грудь и шею. Предварительно, мужчина зарезал ее в ходе ссоры. Вскоре был задержан бывший парень убитой. При проверке по базам данных выяснилось, что он ранее уже имел проблемы с законом за имущественные преступления.
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