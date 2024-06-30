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Семья бойца из ХМАО добивается получения посмертной выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшими полицейскими в Карачаево-Черкесии Антоном Валиковым и Андреем Артамоновым. Курган, вдова, похороны, флаг рф, прощание с погибшим в сво
Семья бойца, погибшего на СВО, полгода не получает выплаты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семья погибшего на СВО бойца из Урая (ХМАО) уже полгода не получает положенные выплаты. О бумажной волоките и ошибках в документах корреспонденту URA.RU рассказала вдова военнослужащего Галина.

«После смерти моего мужа на СВО мы до сих пор не получили „погребальные“ и все остальные выплаты. Была допущена ошибка в свидетельстве о смерти — его фамилию в документе написали неверно. Мы сами переделывали эти бумаги, и сейчас, для вступления в наследство, нужно пройти еще множество бюрократических процедур», — поделилась женщина. По ее словам, в документе на удостоверение участника СВО также допущена ошибка, и для получения льгот, нужно поменять и его. Однако денег на поездку в Ханты-Мансийск, где производят корректировки, у семьи просто нет.

Муж женщины ушел на СВО, заключив контракт в деревне Ушья Междуреченского района ХМАО. В ноябре 2023 года семья узнала о его гибели. Родным бойца пришлось взять ссуду на организацию похорон. По словам югорчанки, компенсацию им до сих пор не выплатили.

Для получения дополнительной информации корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил.

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Семья погибшего на СВО бойца из Урая (ХМАО) уже полгода не получает положенные выплаты. О бумажной волоките и ошибках в документах корреспонденту URA.RU рассказала вдова военнослужащего Галина. «После смерти моего мужа на СВО мы до сих пор не получили „погребальные“ и все остальные выплаты. Была допущена ошибка в свидетельстве о смерти — его фамилию в документе написали неверно. Мы сами переделывали эти бумаги, и сейчас, для вступления в наследство, нужно пройти еще множество бюрократических процедур», — поделилась женщина. По ее словам, в документе на удостоверение участника СВО также допущена ошибка, и для получения льгот, нужно поменять и его. Однако денег на поездку в Ханты-Мансийск, где производят корректировки, у семьи просто нет. Муж женщины ушел на СВО, заключив контракт в деревне Ушья Междуреченского района ХМАО. В ноябре 2023 года семья узнала о его гибели. Родным бойца пришлось взять ссуду на организацию похорон. По словам югорчанки, компенсацию им до сих пор не выплатили. Для получения дополнительной информации корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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