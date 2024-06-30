Семья бойца из ХМАО добивается получения посмертной выплаты

01 июля 2024 в 08:43 Размер текста - 17 +

Семья бойца, погибшего на СВО, полгода не получает выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семья погибшего на СВО бойца из Урая (ХМАО) уже полгода не получает положенные выплаты. О бумажной волоките и ошибках в документах корреспонденту URA.RU рассказала вдова военнослужащего Галина. «После смерти моего мужа на СВО мы до сих пор не получили „погребальные“ и все остальные выплаты. Была допущена ошибка в свидетельстве о смерти — его фамилию в документе написали неверно. Мы сами переделывали эти бумаги, и сейчас, для вступления в наследство, нужно пройти еще множество бюрократических процедур», — поделилась женщина. По ее словам, в документе на удостоверение участника СВО также допущена ошибка, и для получения льгот, нужно поменять и его. Однако денег на поездку в Ханты-Мансийск, где производят корректировки, у семьи просто нет. Муж женщины ушел на СВО, заключив контракт в деревне Ушья Междуреченского района ХМАО. В ноябре 2023 года семья узнала о его гибели. Родным бойца пришлось взять ссуду на организацию похорон. По словам югорчанки, компенсацию им до сих пор не выплатили. Для получения дополнительной информации корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья погибшего на СВО бойца из Урая (ХМАО) уже полгода не получает положенные выплаты. О бумажной волоките и ошибках в документах корреспонденту URA.RU рассказала вдова военнослужащего Галина. «После смерти моего мужа на СВО мы до сих пор не получили „погребальные“ и все остальные выплаты. Была допущена ошибка в свидетельстве о смерти — его фамилию в документе написали неверно. Мы сами переделывали эти бумаги, и сейчас, для вступления в наследство, нужно пройти еще множество бюрократических процедур», — поделилась женщина. По ее словам, в документе на удостоверение участника СВО также допущена ошибка, и для получения льгот, нужно поменять и его. Однако денег на поездку в Ханты-Мансийск, где производят корректировки, у семьи просто нет. Муж женщины ушел на СВО, заключив контракт в деревне Ушья Междуреченского района ХМАО. В ноябре 2023 года семья узнала о его гибели. Родным бойца пришлось взять ссуду на организацию похорон. По словам югорчанки, компенсацию им до сих пор не выплатили. Для получения дополнительной информации корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил.