Какой овощ помогает в борьбе с раком и болезнями сердца

WalesOnline: красный лук помогает в борьбе с раком и болезнями сердца

25 июня 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Красный лук имеет природные соединения, которые помогают бороться с раком Фото: Размик Закарян © URA.RU Красный лук потенциально способен снизить риск развития рака. В составе овоща есть кверцетин и антоцианы, которые обладают противораковыми свойствами. Также они помогают избегать болезни сердца. Об этом сообщает WalesOnline. «Хотя все сорта лука богаты противораковым флавоноидом, известным как кверцетин, красный лук также может похвастаться богатым запасом антоциана. Этот антиоксидант обычно содержится в красных, фиолетовых и синих фруктах и овощах. <…> Эти соединения препятствуют развитию рака», — передают авторы материала, ссылаясь на медицинских специалистов. Природные соединения борются с так называемыми свободными радикалами — частицами, накопление которых может спровоцировать воспаления и риск развития рака и болезни сердца. Медики ранее называли несколько симптомов, которые могут помочь выявить опухоль мозга. Среди них: потеря памяти, затруднения речи, судороги и другие. Ранее у телеведущего и актера Бориса Корчевникова обнаружились осложнения, вызванные операцией на мозг в связи с опухолью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Красный лук потенциально способен снизить риск развития рака. В составе овоща есть кверцетин и антоцианы, которые обладают противораковыми свойствами. Также они помогают избегать болезни сердца. Об этом сообщает WalesOnline. «Хотя все сорта лука богаты противораковым флавоноидом, известным как кверцетин, красный лук также может похвастаться богатым запасом антоциана. Этот антиоксидант обычно содержится в красных, фиолетовых и синих фруктах и овощах. <…> Эти соединения препятствуют развитию рака», — передают авторы материала, ссылаясь на медицинских специалистов. Природные соединения борются с так называемыми свободными радикалами — частицами, накопление которых может спровоцировать воспаления и риск развития рака и болезни сердца. Медики ранее называли несколько симптомов, которые могут помочь выявить опухоль мозга. Среди них: потеря памяти, затруднения речи, судороги и другие. Ранее у телеведущего и актера Бориса Корчевникова обнаружились осложнения, вызванные операцией на мозг в связи с опухолью.