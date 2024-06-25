Свердловский депутат Коробейников получил медаль от Минобороны. Видео

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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, коробейников алексей
Для Алексея Коробейникова это была уже седьмая поездка Фото:

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников получил от Минобороны медаль участника СВО (вручается, в том числе гражданским лицам, помогающим ВС РФ). Это произошло в рамках его очередного визита в зону спецоперации РФ на Украине с гуманитарным грузом. Об этом Коробейников рассказал в соцсетях.

Для него это была уже седьмая такая поездка. «Груз в количестве трех полных фур для наших героев доставлен и передан. Благодарю всех, кто принимал участие в сборе и доставке гуманитарной помощи и средств технической поддержки. Привезли все по списку, что заказывали ребята. Уверен, что наш скромный вклад приблизит нашу общую победу над фашизмом», — написал Коробейников на своей странице во «ВКонтакте».

Отдельно он поблагодарил «Сима-ленд» (за предоставленный транспорт) и спикера заксо Людмилу Бабушкину, которая курирует «Женское движение Единой России» — за помощь в формировании гуманитарного груза. В него вошли квадроциклы, автомобили, партия беспилотников, обнаружители и подавители дронов.

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Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников получил от Минобороны медаль участника СВО (вручается, в том числе гражданским лицам, помогающим ВС РФ). Это произошло в рамках его очередного визита в зону спецоперации РФ на Украине с гуманитарным грузом. Об этом Коробейников рассказал в соцсетях. Для него это была уже седьмая такая поездка. «Груз в количестве трех полных фур для наших героев доставлен и передан. Благодарю всех, кто принимал участие в сборе и доставке гуманитарной помощи и средств технической поддержки. Привезли все по списку, что заказывали ребята. Уверен, что наш скромный вклад приблизит нашу общую победу над фашизмом», — написал Коробейников на своей странице во «ВКонтакте». Отдельно он поблагодарил «Сима-ленд» (за предоставленный транспорт) и спикера заксо Людмилу Бабушкину, которая курирует «Женское движение Единой России» — за помощь в формировании гуманитарного груза. В него вошли квадроциклы, автомобили, партия беспилотников, обнаружители и подавители дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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