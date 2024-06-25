Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников получил от Минобороны медаль участника СВО (вручается, в том числе гражданским лицам, помогающим ВС РФ). Это произошло в рамках его очередного визита в зону спецоперации РФ на Украине с гуманитарным грузом. Об этом Коробейников рассказал в соцсетях.
Для него это была уже седьмая такая поездка. «Груз в количестве трех полных фур для наших героев доставлен и передан. Благодарю всех, кто принимал участие в сборе и доставке гуманитарной помощи и средств технической поддержки. Привезли все по списку, что заказывали ребята. Уверен, что наш скромный вклад приблизит нашу общую победу над фашизмом», — написал Коробейников на своей странице во «ВКонтакте».
Отдельно он поблагодарил «Сима-ленд» (за предоставленный транспорт) и спикера заксо Людмилу Бабушкину, которая курирует «Женское движение Единой России» — за помощь в формировании гуманитарного груза. В него вошли квадроциклы, автомобили, партия беспилотников, обнаружители и подавители дронов.
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