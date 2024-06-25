Врио главы ХМАО будет оценивать работу чиновников в городах на велосипеде

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук решил оценивать работу чиновников, передвигаясь на велосипеде. По словам политика, передвигаясь таким образом по городу, можно заметить недочеты благоустройства, передает журналист URA.RU с форума «Утро».
«Люблю ездить на велосипеде. Помогает не только разгрузиться, но и на какие-то недочеты в части благоустройства обратить внимание. С машиной это не всегда увидишь», — сказал Кухарук во время общения с участниками форума.
Ранее URA.RU рассказывало, что врио губернатора ХМАО поделился, кем хотел стать в детстве. Кухарук признался, что мечтал быть строителем.
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