Врио главы ХМАО будет оценивать работу чиновников в городах на велосипеде

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Благоустройство сквера Школьный. Тюмень , кухарук руслан
Руслан Кухарук решил оценивать работу чиновников, перемещаясь в городах на велосипеде Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук решил оценивать работу чиновников, передвигаясь на велосипеде. По словам политика, передвигаясь таким образом по городу, можно заметить недочеты благоустройства, передает журналист URA.RU с форума «Утро».

«Люблю ездить на велосипеде. Помогает не только разгрузиться, но и на какие-то недочеты в части благоустройства обратить внимание. С машиной это не всегда увидишь», — сказал Кухарук во время общения с участниками форума.

Ранее URA.RU рассказывало, что врио губернатора ХМАО поделился, кем хотел стать в детстве. Кухарук признался, что мечтал быть строителем.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук решил оценивать работу чиновников, передвигаясь на велосипеде. По словам политика, передвигаясь таким образом по городу, можно заметить недочеты благоустройства, передает журналист URA.RU с форума «Утро». «Люблю ездить на велосипеде. Помогает не только разгрузиться, но и на какие-то недочеты в части благоустройства обратить внимание. С машиной это не всегда увидишь», — сказал Кухарук во время общения с участниками форума. Ранее URA.RU рассказывало, что врио губернатора ХМАО поделился, кем хотел стать в детстве. Кухарук признался, что мечтал быть строителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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