Происшествия ДТП В Челябинске столкнулись и опрокинулись два автомобиля. Фото В Челябинске столкнулись и опрокинулись ВАЗ и «Газель» 25 июня 2024 в 22:24 Размер текста - 17 + Две машины столкнулись и опрокинулись на проспекте Победы в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два автомобиля, ВАЗ и «Газель», вечером 25 июня на проспекте Победы в Челябинске столкнулись и опрокинулись. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области, в результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру легковой машины. «По предварительной информации, столкновение произошло между ВАЗ 2114 и Газелью. Транспортными средствами управляли водители 1996 и 1979 годов рождения соответственно. В результате аварии оба автомобиля опрокинулись», — прокомментировали в ведомстве. В ГИБДД также уточнили, что авария случилась в 20 часов около дома 116 на проспекте Победы. Медицинская помощь потребовалась только пассажиру «четырнадцатой». Ранее в Челябинске ВАЗ 2115 в результате ДТП опрокинулся на трамвайные рельсы. Авария произошла утром 14 мая на Свердловском тракте. Авария произошла неподалеку от перекрестка на проспекте Победы Фото пресс-службы ГИБДД Челябинской области От удара автомобили перевернулись Фото пресс-службы ГИБДД Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Два автомобиля, ВАЗ и «Газель», вечером 25 июня на проспекте Победы в Челябинске столкнулись и опрокинулись. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области, в результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру легковой машины. «По предварительной информации, столкновение произошло между ВАЗ 2114 и Газелью. Транспортными средствами управляли водители 1996 и 1979 годов рождения соответственно. В результате аварии оба автомобиля опрокинулись», — прокомментировали в ведомстве. В ГИБДД также уточнили, что авария случилась в 20 часов около дома 116 на проспекте Победы. Медицинская помощь потребовалась только пассажиру «четырнадцатой». Ранее в Челябинске ВАЗ 2115 в результате ДТП опрокинулся на трамвайные рельсы. Авария произошла утром 14 мая на Свердловском тракте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям