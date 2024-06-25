В Челябинске столкнулись и опрокинулись два автомобиля. Фото

В Челябинске столкнулись и опрокинулись ВАЗ и «Газель»
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Две машины столкнулись и опрокинулись на проспекте Победы в Челябинске Фото:

Два автомобиля, ВАЗ и «Газель», вечером 25 июня на проспекте Победы в Челябинске столкнулись и опрокинулись. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области, в результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру легковой машины.

«По предварительной информации, столкновение произошло между ВАЗ 2114 и Газелью. Транспортными средствами управляли водители 1996 и 1979 годов рождения соответственно. В результате аварии оба автомобиля опрокинулись», — прокомментировали в ведомстве.

В ГИБДД также уточнили, что авария случилась в 20 часов около дома 116 на проспекте Победы. Медицинская помощь потребовалась только пассажиру «четырнадцатой».

Ранее в Челябинске ВАЗ 2115 в результате ДТП опрокинулся на трамвайные рельсы. Авария произошла утром 14 мая на Свердловском тракте.

Авария произошла неподалеку от перекрестка на проспекте Победы
Авария произошла неподалеку от перекрестка на проспекте Победы
От удара автомобили перевернулись
От удара автомобили перевернулись

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Два автомобиля, ВАЗ и «Газель», вечером 25 июня на проспекте Победы в Челябинске столкнулись и опрокинулись. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области, в результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру легковой машины. «По предварительной информации, столкновение произошло между ВАЗ 2114 и Газелью. Транспортными средствами управляли водители 1996 и 1979 годов рождения соответственно. В результате аварии оба автомобиля опрокинулись», — прокомментировали в ведомстве. В ГИБДД также уточнили, что авария случилась в 20 часов около дома 116 на проспекте Победы. Медицинская помощь потребовалась только пассажиру «четырнадцатой». Ранее в Челябинске ВАЗ 2115 в результате ДТП опрокинулся на трамвайные рельсы. Авария произошла утром 14 мая на Свердловском тракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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