Два автомобиля, ВАЗ и «Газель», вечером 25 июня на проспекте Победы в Челябинске столкнулись и опрокинулись. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области, в результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру легковой машины.
«По предварительной информации, столкновение произошло между ВАЗ 2114 и Газелью. Транспортными средствами управляли водители 1996 и 1979 годов рождения соответственно. В результате аварии оба автомобиля опрокинулись», — прокомментировали в ведомстве.
В ГИБДД также уточнили, что авария случилась в 20 часов около дома 116 на проспекте Победы. Медицинская помощь потребовалась только пассажиру «четырнадцатой».
Ранее в Челябинске ВАЗ 2115 в результате ДТП опрокинулся на трамвайные рельсы. Авария произошла утром 14 мая на Свердловском тракте.
Авария произошла неподалеку от перекрестка на проспекте Победы
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Два автомобиля, ВАЗ и «Газель», вечером 25 июня на проспекте Победы в Челябинске столкнулись и опрокинулись. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области, в результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру легковой машины. «По предварительной информации, столкновение произошло между ВАЗ 2114 и Газелью. Транспортными средствами управляли водители 1996 и 1979 годов рождения соответственно. В результате аварии оба автомобиля опрокинулись», — прокомментировали в ведомстве. В ГИБДД также уточнили, что авария случилась в 20 часов около дома 116 на проспекте Победы. Медицинская помощь потребовалась только пассажиру «четырнадцатой». Ранее в Челябинске ВАЗ 2115 в результате ДТП опрокинулся на трамвайные рельсы. Авария произошла утром 14 мая на Свердловском тракте.