25 июня 2024

Shot: в Махачкале на фоне стрельбы введен план «Перехват»

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Кетово. Курган , полиция, канвой
Ранее неизвестные открыли стрельбу по полиции (архивное фото) Фото:

В Махачкале (Дагестан) якобы введен план «Перехват» после стрельбы неизвестных по сотрудникам полиции. Об этом сообщают источники.

«План „Перехват“ введен в Махачкале. Разыскиваются двое вооруженных людей, открывших огонь по полиции. В городе общий сбор сотрудников МВД», — сообщают в telegram-канале Shot со ссылкой на источников.

По данным telegram-канала, один из сотрудников ППС увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри двумя мужчинами. При попытке приблизиться они открыли стрельбу и скрылись. В пресс-службе МВД Дагестана изданию РИА Новости сообщили, что план «Перехват» в Махачкале не вводился.

Сообщалось, что в ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Местные жители рассказывали, что на улице Коркмасова полицейские уже занимают позиции.

Обновлено 25 июня в 1:17:

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу МВД Дагестана. После получения ответа новость будет дополнена.

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В Махачкале (Дагестан) якобы введен план «Перехват» после стрельбы неизвестных по сотрудникам полиции. Об этом сообщают источники. «План „Перехват“ введен в Махачкале. Разыскиваются двое вооруженных людей, открывших огонь по полиции. В городе общий сбор сотрудников МВД», — сообщают в telegram-канале Shot со ссылкой на источников. По данным telegram-канала, один из сотрудников ППС увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри двумя мужчинами. При попытке приблизиться они открыли стрельбу и скрылись. В пресс-службе МВД Дагестана изданию РИА Новости сообщили, что план «Перехват» в Махачкале не вводился. Сообщалось, что в ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Местные жители рассказывали, что на улице Коркмасова полицейские уже занимают позиции. Обновлено 25 июня в 1:17: Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу МВД Дагестана. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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