Shot: в Махачкале на фоне стрельбы введен план «Перехват»

26 июня 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Ранее неизвестные открыли стрельбу по полиции (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Махачкале (Дагестан) якобы введен план «Перехват» после стрельбы неизвестных по сотрудникам полиции. Об этом сообщают источники. «План „Перехват“ введен в Махачкале. Разыскиваются двое вооруженных людей, открывших огонь по полиции. В городе общий сбор сотрудников МВД», — сообщают в telegram-канале Shot со ссылкой на источников. По данным telegram-канала, один из сотрудников ППС увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри двумя мужчинами. При попытке приблизиться они открыли стрельбу и скрылись. В пресс-службе МВД Дагестана изданию РИА Новости сообщили, что план «Перехват» в Махачкале не вводился. Сообщалось, что в ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Местные жители рассказывали, что на улице Коркмасова полицейские уже занимают позиции. Обновлено 25 июня в 1:17: Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу МВД Дагестана. После получения ответа новость будет дополнена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Махачкале (Дагестан) якобы введен план «Перехват» после стрельбы неизвестных по сотрудникам полиции. Об этом сообщают источники. «План „Перехват“ введен в Махачкале. Разыскиваются двое вооруженных людей, открывших огонь по полиции. В городе общий сбор сотрудников МВД», — сообщают в telegram-канале Shot со ссылкой на источников. По данным telegram-канала, один из сотрудников ППС увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри двумя мужчинами. При попытке приблизиться они открыли стрельбу и скрылись. В пресс-службе МВД Дагестана изданию РИА Новости сообщили, что план «Перехват» в Махачкале не вводился. Сообщалось, что в ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Местные жители рассказывали, что на улице Коркмасова полицейские уже занимают позиции. Обновлено 25 июня в 1:17: Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу МВД Дагестана. После получения ответа новость будет дополнена.