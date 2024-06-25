25 июня 2024

Россия провела крупный обмен военнопленными при посредстве ОАЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия провела обмен 90 на 90
Россия провела обмен 90 на 90 Фото:

Россия вернула 90 своих военнослужащих из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.

Освобожденные российские военнослужащие будут перевезены самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву для последующего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. В сообщении Минобороны также отмечается, что всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Успешное проведение переговоров и возвращение военнопленных стало возможным благодаря участию Объединенных Арабских Эмиратов. Они выступили в роли посредника с гуманитарной миссией.

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Россия вернула 90 своих военнослужащих из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве. Освобожденные российские военнослужащие будут перевезены самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву для последующего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. В сообщении Минобороны также отмечается, что всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Успешное проведение переговоров и возвращение военнопленных стало возможным благодаря участию Объединенных Арабских Эмиратов. Они выступили в роли посредника с гуманитарной миссией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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