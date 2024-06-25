Россия провела крупный обмен военнопленными при посредстве ОАЭ

Россия вернула 90 своих военнослужащих из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.
Освобожденные российские военнослужащие будут перевезены самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву для последующего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. В сообщении Минобороны также отмечается, что всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Успешное проведение переговоров и возвращение военнопленных стало возможным благодаря участию Объединенных Арабских Эмиратов. Они выступили в роли посредника с гуманитарной миссией.
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