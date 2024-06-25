Москалькова: диалог с омбудсменом Украины по обмену пленными продолжился

Федеральный омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила о встрече своих представителей с представителем украинского уполномоченного по правам человека для обсуждения взаимного возвращения гражданских лиц, содержащихся в местах принудительного содержания. Об этом она заявила в Telegram.
«В ходе обменного процесса в Белгородской области также состоялась встреча моих представителей с представителем украинского уполномоченного по правам человека. В ходе которой обменялись информацией о возможных вариантах взаимного возвращения гражданских лиц, которые находятся в настоящее время в местах принудительного содержания», — сообщила Москалькова у себя в telegram-канале.
Омбудсмен выразила благодарность Минобороны РФ и ФСБ РФ за их работу. Также она поблагодарила родственников и близких освобожденных российских военнослужащих за их веру и терпение.
Ранее Минобороны РФ информировало о возвращении на родину 90 российских военнослужащих в обмен на 90 военнопленных ВСУ, подчеркивая серьезность угрозы для жизни пленных. Посредниками в обмене стали ОАЭ.
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