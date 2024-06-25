25 июня 2024

Москалькова: диалог с омбудсменом Украины по обмену пленными продолжился

© Служба новостей «URA.RU»
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Москалькова поблагодарила МО РФ за работу
Москалькова поблагодарила МО РФ за работу Фото:

Федеральный омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила о встрече своих представителей с представителем украинского уполномоченного по правам человека для обсуждения взаимного возвращения гражданских лиц, содержащихся в местах принудительного содержания. Об этом она заявила в Telegram.

«В ходе обменного процесса в Белгородской области также состоялась встреча моих представителей с представителем украинского уполномоченного по правам человека. В ходе которой обменялись информацией о возможных вариантах взаимного возвращения гражданских лиц, которые находятся в настоящее время в местах принудительного содержания», — сообщила Москалькова у себя в telegram-канале.

Омбудсмен выразила благодарность Минобороны РФ и ФСБ РФ за их работу. Также она поблагодарила родственников и близких освобожденных российских военнослужащих за их веру и терпение.

Ранее Минобороны РФ информировало о возвращении на родину 90 российских военнослужащих в обмен на 90 военнопленных ВСУ, подчеркивая серьезность угрозы для жизни пленных. Посредниками в обмене стали ОАЭ.

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Федеральный омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила о встрече своих представителей с представителем украинского уполномоченного по правам человека для обсуждения взаимного возвращения гражданских лиц, содержащихся в местах принудительного содержания. Об этом она заявила в Telegram. «В ходе обменного процесса в Белгородской области также состоялась встреча моих представителей с представителем украинского уполномоченного по правам человека. В ходе которой обменялись информацией о возможных вариантах взаимного возвращения гражданских лиц, которые находятся в настоящее время в местах принудительного содержания», — сообщила Москалькова у себя в telegram-канале. Омбудсмен выразила благодарность Минобороны РФ и ФСБ РФ за их работу. Также она поблагодарила родственников и близких освобожденных российских военнослужащих за их веру и терпение. Ранее Минобороны РФ информировало о возвращении на родину 90 российских военнослужащих в обмен на 90 военнопленных ВСУ, подчеркивая серьезность угрозы для жизни пленных. Посредниками в обмене стали ОАЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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