25 июня 2024

В Нижнем Тагиле начался капремонт исторической школы

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Сейчас в школе идут демонтажные работы (архивное фото)
Сейчас в школе идут демонтажные работы (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начался капитальный ремонт школы №33 — на объекте уже идут демонтажные работы. Мэр города Владислав Пинаев подчеркнул, что благодаря господдержке удается обновить старейшие школы города и обеспечить учащихся всем необходимым.

«В школе №33 начался капитальный ремонт. Подрядчик ЗАО „Стройкомплекс“. Идут демонтажные работы… Благодаря президентскому национальному проекту „Образование“ и поддержке губернатора Свердловской области мы имеем возможность дать вторую жизнь старейшим школам города, обеспечить современную образовательную среду для наших детей», — написал Владислав Пинаев на своей странице в «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что проект обновления школы включает в себя новое оборудование, мебель и спортивную площадку. Помимо этого, в Нижнем Тагиле за год обновят сразу два учебных учреждения — ремонт также идет в 70-й школе.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начался капитальный ремонт школы №33 — на объекте уже идут демонтажные работы. Мэр города Владислав Пинаев подчеркнул, что благодаря господдержке удается обновить старейшие школы города и обеспечить учащихся всем необходимым. «В школе №33 начался капитальный ремонт. Подрядчик ЗАО „Стройкомплекс“. Идут демонтажные работы… Благодаря президентскому национальному проекту „Образование“ и поддержке губернатора Свердловской области мы имеем возможность дать вторую жизнь старейшим школам города, обеспечить современную образовательную среду для наших детей», — написал Владислав Пинаев на своей странице в «ВКонтакте». Он подчеркнул, что проект обновления школы включает в себя новое оборудование, мебель и спортивную площадку. Помимо этого, в Нижнем Тагиле за год обновят сразу два учебных учреждения — ремонт также идет в 70-й школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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