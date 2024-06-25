В Нижнем Тагиле начался капремонт исторической школы

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начался капитальный ремонт школы №33 — на объекте уже идут демонтажные работы. Мэр города Владислав Пинаев подчеркнул, что благодаря господдержке удается обновить старейшие школы города и обеспечить учащихся всем необходимым.
«В школе №33 начался капитальный ремонт. Подрядчик ЗАО „Стройкомплекс“. Идут демонтажные работы… Благодаря президентскому национальному проекту „Образование“ и поддержке губернатора Свердловской области мы имеем возможность дать вторую жизнь старейшим школам города, обеспечить современную образовательную среду для наших детей», — написал Владислав Пинаев на своей странице в «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что проект обновления школы включает в себя новое оборудование, мебель и спортивную площадку. Помимо этого, в Нижнем Тагиле за год обновят сразу два учебных учреждения — ремонт также идет в 70-й школе.
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