25 июня 2024

В Ноябрьске загорелась квартира в многоэтажке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в квартире на четвертом этаже
Пожар произошел в квартире на четвертом этаже Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской загорелась квартира на четвертом этаже. Очевидцы в соцсети поделились кадрами, на которых языки пламени вырывались из окна.

«Советская дом 106. Горит квартира», — сообщают очевидцы в telegram-канале «NSK».

На место ЧП съехались все оперативные службы. Очевидцы поделились, что из огня удалось спасти кота. Информации о других пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ ожидается.

Спасатели оперативно потушили возгорание
Спасатели оперативно потушили возгорание
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской загорелась квартира на четвертом этаже. Очевидцы в соцсети поделились кадрами, на которых языки пламени вырывались из окна. «Советская дом 106. Горит квартира», — сообщают очевидцы в telegram-канале «NSK». На место ЧП съехались все оперативные службы. Очевидцы поделились, что из огня удалось спасти кота. Информации о других пострадавших нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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