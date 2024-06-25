Пожар произошел в квартире на четвертом этаже
В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской загорелась квартира на четвертом этаже. Очевидцы в соцсети поделились кадрами, на которых языки пламени вырывались из окна.
«Советская дом 106. Горит квартира», — сообщают очевидцы в telegram-канале «NSK».
На место ЧП съехались все оперативные службы. Очевидцы поделились, что из огня удалось спасти кота. Информации о других пострадавших нет.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ ожидается.
Спасатели оперативно потушили возгорание
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