25 июня 2024

Стала известна причина задержания главы «Уральских заводов»

Глава «Уральских заводов» поставлял зарубежные радиостанции вместо российских
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанный поставлял зарубежные радиостанции под видом российских
Задержанный поставлял зарубежные радиостанции под видом российских Фото:

Гендиректор АО «Уральские заводы» Василий Мусин был арестован за то, что в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции под видом российских. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Василий Мусин в рамках госконтракта поставил радиостанции. Он организовал поставку иностранного товара под видом российского», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Сообщалось, что гендиректора отправили под арест до 17 августа 2024 года. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно обвинениям, средства были выделены МВД России для выполнения гособоронзаказа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гендиректор АО «Уральские заводы» Василий Мусин был арестован за то, что в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции под видом российских. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Василий Мусин в рамках госконтракта поставил радиостанции. Он организовал поставку иностранного товара под видом российского», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Сообщалось, что гендиректора отправили под арест до 17 августа 2024 года. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно обвинениям, средства были выделены МВД России для выполнения гособоронзаказа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...