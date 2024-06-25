Стала известна причина задержания главы «Уральских заводов»

Гендиректор АО «Уральские заводы» Василий Мусин был арестован за то, что в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции под видом российских. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Василий Мусин в рамках госконтракта поставил радиостанции. Он организовал поставку иностранного товара под видом российского», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Сообщалось, что гендиректора отправили под арест до 17 августа 2024 года. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно обвинениям, средства были выделены МВД России для выполнения гособоронзаказа.
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